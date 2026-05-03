Barcelona fiton 1-2 në Pamplona, titulli mund të vendoset nesër ose në ‘El Clasico’
Barcelona arriti fitoren e dhjetë rresht në La Liga duke mposhtur Osasunën 1-2 në transfertën e Pamplonës. Ndeshja ishte relativisht pa ngjarje deri në minutat e fundit, kur u shënuan tre gola brenda dhjetë minutave.
Sfida u zhbllokua në minutën e 81 kur Robert Lewandowski dërgoi topin në rrjetë me kokë pas një krosimi. Në minutën e 86 Ferran Torres dyfishoi shifrat pas asistit të Fermin Lopez, ndërsa Raul Garcia ngushtoi rezultatin në minutën e 89 me një tjetër goditje me kokë. Barcelona kryeson renditjen me 88 pikë, raporton telesport.
Nëse Real Madrid nuk fiton nesër ndaj Espanyol, Barcelona do të shpallet zyrtarisht kampione që mbrëmje. Në të kundërt, nëse madrilenët fitojnë, festa e katalanasve mund të pritet për javën e ardhshme në Camp Nou, në përballjen e fundit mes dy rivalëve për këtë sezon.
Me këtë fitore, shanset për konfirmimin e titullit janë në favor të Barcelonës dhe mund të materializohen që nesër ose gjatë ‘El Clasico’, sipas raportimeve të telesport.
