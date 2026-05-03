Tiranë 10°C · Pjesërisht vranët 03 May 2026
S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 101.94 ▼2.98%
ARI 4,645 ▲0.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
₿ CRYPTO
BTC $78,685 ▲ +0.39% ETH $2,322 ▲ +1.03% XRP $1.3933 ▲ +0.25% SOL $84.2500 ▲ +0.49%
S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 101.94 ▼2.98 % ARI 4,645 ▲0.32 % S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 101.94 ▼2.98 % ARI 4,645 ▲0.32 %
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
03 May 2026
Breaking
Eksperti amerikan i mbrojtjes: SHBA t’iu kërkojë Greqisë, Rumanisë e Qipros ta njohin Kosovën Vdiq luftëtari i tri luftërave çlirimtare, Xhemë Rexhepi Programi i imunizimit në Kosovë ka shënuar përparime të rëndësishme A mund të bëhet Australia vendi i parë që shëron plotësisht një formë kanceri? Vjen kundërshtimi i Kinës ndaj SHBA: Mos sanksiono kompanitë e lidhura me Iranin
Menu
roze

Kylie Jenner paditet nga punonjësja e shtëpisë për keqtrajtim dhe diskriminim

· 2 min lexim

Influencerja dhe biznesmenia Kylie Jenner po përballet me një padi të dytë nga një punonjëse shtëpie, Juana Delgado Soto, e cila e akuzon për keqtrajtim, diskriminim racor, ngacmim dhe mos-pagesë. Në padi përfshihen edhe Kylie Cosmetics, përgjegjësja e stafit Itzel Cibrian, si dhe kompanitë Tri Star Services dhe La Maison Family Services.

Sipas TV Klan, Soto pretendon se ka qenë e punësuar që nga viti 2019 dhe se nuk i janë dhënë pushimet e detyrueshme. Ajo thotë se gjendja u përkeqësua në 2023 kur Cibrian mori rolin e mbikëqyrëses, dhe se gjatë vitit 2024 i drejtoi një ankesë departamentit të burimeve njerëzore për ofendime mbi theksin dhe origjinën e saj dhe trajtim poshtërues.

Dokumentet e padisë përshkruajnë pretendime për hakmarrje pas rikthimit të mbikëqyrëses: ulje page, ngarkesë pune të shtuar dhe ndryshime të orarit. Soto pretendon se u detyrua të anulonte një festë ditëlindjeje, nuk mori leje të mjaftueshme për vdekjen e vëllait dhe se kolegët dyshonin për ngjarjen, madje e detyronin të mblidhte mbeturina që sipas saj i hidhnin qëllimisht. Në prill 2025 ajo i shkroi Kylie Jenner një letër ku përshkroi abuzimin psikologjik “në një nivel të tmerrshëm”, dhe sipas padisë një ditë më pas iu komunikua se mund të pushonte nga puna dhe iu vendosën kufizime për ta takuar apo për t’i drejtuar fjalë punëdhënëses.

Në gusht 2025 Soto dha dorëheqjen me një mesazh ku shkroi: “Më vjen keq, nuk mundem më, çdo ditë më keqtrajtoni, kam ngrënë të gjitha thonjtë nga stresi, nuk fle dot natën dhe jam vazhdimisht në ankth.” Ajo përfaqësohet nga avokatja Della Shaker, e cila po udhëheq edhe çështjen e Angelica Vasquez. Përfaqësuesit e Kylie Jenner nuk kanë dhënë koment, dhe në dokumente theksohet se asnjë nga paditë nuk është drejtuar personalisht kundër Jenner.

Çështja vazhdon të ndiqet nga autoritetet dhe palët ligjore, raporton TV Klan.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu