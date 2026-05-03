Kylie Jenner paditet nga punonjësja e shtëpisë për keqtrajtim dhe diskriminim
Influencerja dhe biznesmenia Kylie Jenner po përballet me një padi të dytë nga një punonjëse shtëpie, Juana Delgado Soto, e cila e akuzon për keqtrajtim, diskriminim racor, ngacmim dhe mos-pagesë. Në padi përfshihen edhe Kylie Cosmetics, përgjegjësja e stafit Itzel Cibrian, si dhe kompanitë Tri Star Services dhe La Maison Family Services.
Sipas TV Klan, Soto pretendon se ka qenë e punësuar që nga viti 2019 dhe se nuk i janë dhënë pushimet e detyrueshme. Ajo thotë se gjendja u përkeqësua në 2023 kur Cibrian mori rolin e mbikëqyrëses, dhe se gjatë vitit 2024 i drejtoi një ankesë departamentit të burimeve njerëzore për ofendime mbi theksin dhe origjinën e saj dhe trajtim poshtërues.
Dokumentet e padisë përshkruajnë pretendime për hakmarrje pas rikthimit të mbikëqyrëses: ulje page, ngarkesë pune të shtuar dhe ndryshime të orarit. Soto pretendon se u detyrua të anulonte një festë ditëlindjeje, nuk mori leje të mjaftueshme për vdekjen e vëllait dhe se kolegët dyshonin për ngjarjen, madje e detyronin të mblidhte mbeturina që sipas saj i hidhnin qëllimisht. Në prill 2025 ajo i shkroi Kylie Jenner një letër ku përshkroi abuzimin psikologjik “në një nivel të tmerrshëm”, dhe sipas padisë një ditë më pas iu komunikua se mund të pushonte nga puna dhe iu vendosën kufizime për ta takuar apo për t’i drejtuar fjalë punëdhënëses.
Në gusht 2025 Soto dha dorëheqjen me një mesazh ku shkroi: “Më vjen keq, nuk mundem më, çdo ditë më keqtrajtoni, kam ngrënë të gjitha thonjtë nga stresi, nuk fle dot natën dhe jam vazhdimisht në ankth.” Ajo përfaqësohet nga avokatja Della Shaker, e cila po udhëheq edhe çështjen e Angelica Vasquez. Përfaqësuesit e Kylie Jenner nuk kanë dhënë koment, dhe në dokumente theksohet se asnjë nga paditë nuk është drejtuar personalisht kundër Jenner.
Çështja vazhdon të ndiqet nga autoritetet dhe palët ligjore, raporton TV Klan.
