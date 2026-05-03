EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
BTC $78,685 ▲ +0.39% ETH $2,322 ▲ +1.03% XRP $1.3933 ▲ +0.25% SOL $84.2500 ▲ +0.49%
Boterori

Antonelli siguron pole position në Miami, Verstappen në vijën e parë

· 1 min lexim

Kryesuesi i kampionatit, piloti italian Kimi Antonelli, arriti pole position në pistën e Miami me kohën 1’27″798 dhe do të niset në vijën e parë të garës që zhvillohet mbrëmjen e së dielës. Ai doli më i shpejti në provat e kualifikueseve dhe do të ndajë vijën e parë me holandezin Max Verstappen.

Raporton telesport se pas tyre u rendit Charles Leclerc me Ferrari, ndërsa vijën e dytë e përbëjnë Lando Norris me McLaren. Rreshtin e tretë e plotësojnë dy britanikët e Mercedes, George Russell (i pesti) dhe Lewis Hamilton (i gjashti).

Në vendin e shtatë u klasifikua Oscar Piastri me McLaren, ndërsa në dhjetëshen e parë janë edhe emrat Franco Colapinto, Isack Hadjar dhe Pierre Gasly. Për garën e së dielës mbetet e rëndësishme edhe faktori i motit, pasi pritet mundësia e reshjeve që mund të ndikojnë në strategjitë e ekipeve.

Sipas telesport, zhvillimi i garës në Miami mund të pësojë ndryshime për shkak të kushteve atmosferike, duke lënë të hapur pritshmëritë për rezultatet e ditës së garës.

