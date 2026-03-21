Tiranë 12°C · Pjesërisht vranët 21 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 98.23 ▲2.8%
ARI 4,575 ▼0.67%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1553 EUR/GBP 0.8659 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0704 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4669 EUR/TRY 51.2223 EUR/JPY 183.84 EUR/CAD 1.5857 EUR/USD 1.1553 EUR/GBP 0.8659 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0704 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4669 EUR/TRY 51.2223 EUR/JPY 183.84 EUR/CAD 1.5857
₿ CRYPTO
BTC $70,383 ▲ +0.97% ETH $2,148 ▲ +0.72% XRP $1.4375 ▲ +0.2% SOL $89.6200 ▲ +0.96%
S&P 500 6,506 ▼1.51 % DOW 45,577 ▼0.96 % NASDAQ 21,648 ▼2.01 % NAFTA 98.23 ▲2.8 % ARI 4,575 ▼0.67 % S&P 500 6,506 ▼1.51 % DOW 45,577 ▼0.96 % NASDAQ 21,648 ▼2.01 % NAFTA 98.23 ▲2.8 % ARI 4,575 ▼0.67 %
EUR/USD 1.1553 EUR/GBP 0.8659 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0704 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4669 EUR/TRY 51.2223 EUR/JPY 183.84 EUR/CAD 1.5857 EUR/USD 1.1553 EUR/GBP 0.8659 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0704 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4669 EUR/TRY 51.2223 EUR/JPY 183.84 EUR/CAD 1.5857
21 Mar 2026
Breaking
Emri si lavdi dhe trashëgimia si përgjegjësi Hap i madh në gjenetikë: Eliminohet kromozomi shtesë që shkakton Sindromën Down Lavazhi përdorej për të shitur drogë, dy të arrestuar në Sarandë Vonesa në punimin e tokave, shkak moti i paqëndrueshëm, specialistët e bujqësisë udhëzojnë fermerët Viktor Ferraj ekspozitë në FAB, “Mask”, ekspozita që eksploron identitetin njerëzor
Menu
Te ndryshme

A mund të rikthehesh pas vdekjes? Mbi 300 njerëz i nënshtrohen kriogjenezës

· 2 min lexim

Më shumë se 300 persona në botë kanë zgjedhur të ruhen në mënyrë kriogjenike (të ngrirë), me shpresën se një ditë shkenca do t’i sjellë sërish në jetë, raporton “The Sun”.

Ky proces, i njohur si kriogjenezë, përfshin ruajtjen e trupave ose vetëm të kokave në azot të lëngët në temperatura ekstremisht të ulëta, menjëherë pas vdekjes ligjore.

Qëllimi është që teknologjitë e së ardhmes të mund t’i ringjallin këta njerëz ose t’i shërojnë nga sëmundjet që i çuan drejt fundit të jetës.

Kriogjeneza ka ekzistuar që nga vitet 1960, dhe personi i parë i ruajtur në këtë mënyrë ishte James Bedford në vitin 1967.

Sot, laboratorë dhe organizata në SHBA, Evropë, Rusi dhe vende të tjera ofrojnë këto shërbime për qindra persona, të cilët paguajnë shuma të konsiderueshme.

Megjithatë, shkenca moderne e sheh këtë si shumë spekulative, pasi nuk ka asnjë mënyrë të provuar për të ringjallur një trup të ngrirë apo për të rivendosur funksionin normal të trurit pas ngrirjes.

Përkrahësit e kriogjenezës besojnë se në të ardhmen teknologjitë e avancuara — si nanoteknologjia, riparimi i qelizave dhe mjekësia e avancuar — mund të bëjnë të mundur rindërtimin e trurit ose të trupit të ngrirë.

Kritikët e konsiderojnë këtë një shpresë të pa bazë shkencore dhe një “bast të madh” mbi të ardhmen, pasi deri tani asnjë trup i ngrirë nuk është rikthyer në jetë.

Fakte të rëndësishme për kriogjenizmin:

  • Kriogjeneza është ruajtja e trupave në temperatura shumë të ulëta me shpresën e ringjalljes në të ardhmen.
  • Organizata si “Alcor Life Extension Foundation” dhe “Cryonics Institute” ofrojnë këto shërbime dhe kanë qindra pacientë të ngrirë.
  • Shumë shkencëtarë e konsiderojnë kriogjenezën si pseudoshkencë ose spekulative.  //a.i/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu