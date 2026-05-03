Shpërthim i fortë në Tiranë, dyshohet për lëndë plasëse
Një shpërthim i fuqishëm ndodhi në orët e para të mëngjesit të së dielës në Tiranë. Ngjarja u shënua në zonën e Porcelanit, dyshohet në katin e dytë të një pallati.
Zhurma e fortë ka alarmuar banorët e zonës, të cilët kanë njoftuar menjëherë policinë.
Forcat antieksploziv dhe efektivë të shumtë policie kanë mbërritur në vendngjarje ndërkohë që ka nisur këqyrja e kamerave të bizneseve përreth për të zbardhur detaje nga ngjarja.
Nga dyshime e para mendohet se bëhet fjalë për lëndë plasëse, por policia pritet të dalë në orët në vazhdim me një reagim zyrtar.
