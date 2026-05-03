Nafta/ Vendimi i parë i OPEC+ sot, pas tërheqjes së Emirateve të Bashkuara Arabe

Arabia Saudite, Rusia dhe pesë vende të tjera të OPEC+ do të takohen sot për vendimin e tyre të parë mbi kuotat e prodhimit të naftës që nga tërheqja surprizë e Emirateve të Bashkuara Arabe nga blloku javën e kaluar.

OPEC+ – blloku i Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës dhe 10 vendeve të tjera prodhuese – nuk ka komentuar tërheqjen e Emirateve të Bashkuara Arabe, të njoftuar të martën, pavarësisht faktit se vendi ishte një shtyllë e saj dhe një nga dy vendet anëtare që ka më shumë gjasa të rrisë sasinë e naftës që pompon.

Si pasojë, njoftimi për shtyp i takimit, i cili po mbahet në internet, pritet me edhe më shumë vëmendje sesa vetë vendimi i OPEC+, të cilin tregu tashmë e priste me padurim.

Në total, Arabia Saudite, Rusia, Iraku, Kuvajti, Kazakistani, Algjeria dhe Omani pritet të rrisin kuotat e tyre “me 188,000 fuçi në ditë”, shpjegon Arn Lohmann Rasmussen, një analist në Global Risk Management.

Prandaj, do të jetë një rritje e ngjashme me atë të njoftuar në mars dhe të rinovuar në prill, nga e cila duhet të zbritet pjesa e rritjes që erdhi nga Emiratet e Bashkuara Arabe.

Prodhimi në rënie

Megjithatë, kjo rritje në letër ndoshta nuk do të përkthehet në prodhim shtesë: Kapacitetet kryesore të pashfrytëzuara të OPEC+ janë në vendet e Gjirit, eksportet e të cilave pengohen nga bllokada e Ngushticës së Hormuzit, e imponuar nga Irani që nga fillimi i luftës në Lindjen e Mesme.

Në vendet e OPEC+ që i nënshtrohen kuotave, prodhimi “ra në 27.68 milionë fuçi në ditë në mars”, ndërsa shuma e kuotave të tyre për të njëjtin muaj parashikohej të ishte 36.73 milionë fuçi në ditë, “një mungesë prej rreth 9 milionë fuçish në ditë”, shpjegon Priya Walia, një analiste në Rystad Energy.

Arabia Saudite, Iraku, Kuvajti dhe sigurisht Emiratet e Bashkuara Arabe po përballen me probleme në eksportimin e naftës.

Rusia, prodhuesi i dytë më i madh i bllokut, është ajo që përfiton më shumë nga situata dhe çmimet më të larta të energjisë, por duket se tashmë po përpiqet të përmbushë kuotat e saj aktuale. Industria ruse e naftës po përballet me mungesën e investimeve perëndimore pas pushtimit të Ukrainës në vitin 2022 dhe problemeve të prodhimit për shkak të sulmeve me dronë ukrainasë.

OPEC+ u dobësua

Për bllokun, tërheqja e Emirateve të Bashkuara Arabe është “një ngjarje e rëndësishme”, madje edhe më serioze se tërheqja e Katarit në vitin 2019 dhe më pas ajo e Angolës, vlerëson Amena Makr, një analiste në Kpler.

Përveçse është prodhuesi i katërt më i madh i OPEC+, Abu Dhabi ka një kapacitet të madh prodhimi të pashfrytëzuar, një levë e rëndësishme për bllokun kur duhet të rregullojë tregun.

Që në vitin 2021, “Emiratet e Bashkuara Arabe kishin shprehur pakënaqësinë e tyre të fortë me kuotat e tyre”, thekson Bakr.

