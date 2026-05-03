Pezullohet votimi për kryetar të degës së PD Korçë
Votimi për kryetar të Partisë Demokratike për degën Korçë është pezulluar. Shkak sipas burimeve të siguruara mësohet të ketë qenë kërkesa e simpatizantëve dhe anëtarëve të Partisë Demokratike të cilët, sipas të njëjtit burim, nuk kanë pasur kartë anëtarësie dhe kartë identiteti me vete
Gjithashtu mësohet se ka pasur të tjerë të cilët nuk e kanë pasur emrin në listat zgjedhore për kryetarin e degës së PD të Korçës
Në kushte të tilla dy përfaqësuesit e PD janë larguar nga selia lokale blu duke marrë me vete dy kutitë e procesit të votimit
Ende nuk dihet nëse do të rifillojë ky votim apo jo.
