A po flasin SHBA-të me Mohammad Bagher Ghalibaf të Iranit, dhe kush është ai?
Udhëheqësit rusë, përfshirë Ghalibaf, kanë mohuar se bisedimet me SHBA-në janë duke u zhvilluar.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, njoftoi të hënën se po ndalon sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit për pesë ditë dhe pretendoi se Uashingtoni dhe Teherani kishin zhvilluar “biseda shumë të mira dhe produktive” që synonin t’i jepnin fund luftës së tyre.
Po atë ditë, Trump u tha gazetarëve se të dërguarit e tij po flisnin me një zyrtar të lartë iranian.
Ndërsa Trump nuk e emëroi zyrtarin, shumë media në Izrael dhe SHBA kanë raportuar se i dërguari special Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dhëndri i Trump, po flasin me kryetarin e parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Si qeveria iraniane ashtu edhe Ghalibaf kanë mohuar se po zhvillohen bisedime midis Uashingtonit dhe Teheranit. Dhe në sistemin iranian, çdo negociatë me SHBA-në do të duhet të miratohet nga Udhëheqësi i ri Suprem Mojtaba Khamenei dhe Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare që ato të kenë ndonjë legjitimitet.
Çfarë dimë ne për bisedimet që Trump pretendon se po zhvillon?
Të shtunën, Trump lëshoi një ultimatum 48-orësh ndaj Iranit për të rihapur rrugën kritike të transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit ose rrezikoi sulme të SHBA-së ndaj termocentraleve të tij. Në përgjigje, Irani tha se do të sulmonte objektet e energjisë dhe ujit në Izrael dhe Gjirin. Ghalibaf kërcënoi gjithashtu kompanitë që mbajnë obligacione të thesarit amerikan.
Pastaj të hënën, Trump shkroi në një postim në Truth Social se Uashingtoni dhe Teherani kishin zhvilluar “biseda shumë të mira dhe produktive në lidhje me një zgjidhje të plotë dhe totale të armiqësive tona në Lindjen e Mesme”. Ai urdhëroi forcat amerikane të ndalonin zjarrin kundër termocentraleve iraniane për pesë ditë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit ka hedhur poshtë pretendimet e Trump se negociatat ishin duke u zhvilluar. Zyrtarët iranianë akuzuan Trumpin se i kishte ndaluar sulmet e tij të kërcënuara vetëm në një përpjekje për të qetësuar tregjet e energjisë.
Mediumet raportuan të hënën se Trump tha se të dërguarit e tij ishin në kontakt me një zyrtar të lartë iranian.
“Kemi të bëjmë me një njeri që besoj se është më i respektuari – jo udhëheqësi suprem. Nuk kemi dëgjuar prej tij,” tha Trump për gazetarët të hënën.
Trump tha se nuk donte ta emëronte udhëheqësin iranian sepse nuk donte që ai të vritej, por faqet e internetit të lajmeve amerikane Axios dhe Politico, si dhe shumë botime izraelite, kanë raportuar se Witkoff dhe Kushner kishin qenë në kontakt me Ghalibaf.
Megjithatë, të hënën, Ghalibaf shkroi në një postim X: “Nuk janë zhvilluar negociata me SHBA-në dhe lajmet e rreme përdoren për të manipuluar tregjet financiare dhe të naftës dhe për t’i shpëtuar moçalit në të cilin janë bllokuar SHBA-të dhe Izraeli.”
Kush është Ghalibaf?
Ghalibaf, 64 vjeç, është kryetari i parlamentit të Iranit.
Ai shërbeu si komandant i forcës ajrore të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) nga viti 1997 deri në vitin 2000. Pas kësaj, ai shërbeu si shefi i policisë së vendit. Nga viti 2005 deri në vitin 2017, ai ishte kryetari i bashkisë së Teheranit.
Ghalibaf kandidoi në zgjedhjet për president në vitet 2005, 2013, 2017 dhe 2024. Ai tërhoqi kandidaturën e tij për president para zgjedhjeve të vitit 2017.
Në maj 2020, Ghalibaf u bë kryetar parlamenti, duke zëvendësuar Ali Larijani, i cili kishte qenë kryetar që nga viti 2008. Larijani ishte një këshilltar i ngushtë i ish-udhëheqësit suprem Ali Khamenei, i cili u vra në ditën e parë të luftës SHBA-Izrael më 28 shkurt. Larijani, zyrtari më i lartë i sigurisë së Iranit, u vra gjithashtu më 17 mars në një sulm izraelit.
Çfarë ka thënë Ghalibaf gjatë luftës?
Në postimet e tij në internet, Ghalibaf ka qenë ndër kritikët më të ashpër të SHBA-së dhe Izraelit dhe ka lëshuar vazhdimisht kërcënime ndaj Izraelit, SHBA-së dhe Gjirit. Këto kërcënime shpesh kanë pasqyruar paralajmërimet e IRGC-së – por ndonjëherë kanë shkuar edhe përtej asaj që vetë ushtria ka kërcënuar të bëjë.
Më 14 mars, ai e tall Trumpin për pretendimin se SHBA-të e kishin mposhtur Iranin. Tre ditë më vonë, ai deklaroi se Ngushtica e Hormuzit nuk do të kthehej në gjendjen e saj të para luftës. Të dielën, Ghalibaf postoi se organet financiare që financojnë ushtrinë e Uashingtonit janë objektiva legjitime për Iranin: “Obligacionet e thesarit amerikan janë të zhytura në gjakun e iranianëve. Bleni ato dhe blini një sulm ndaj selisë dhe aseteve tuaja.”
Dhe të hënën, Ghalibaf postoi një varg postimesh në X, duke mohuar se po zhvilloheshin bisedime me SHBA-në.
“Populli iranian kërkon ndëshkim të plotë dhe të penduar të agresorëve”, shkroi ai. “Të gjithë zyrtarët iranianë qëndrojnë fort pas udhëheqësit të tyre suprem dhe popullit derisa të arrihet ky qëllim.”
Cila është gjasat e ndonjë bisedimesh tani?
Ekspertët mendojnë se negociatat janë të besueshme ndërsa presioni po rritet mbi Trump për t’i dhënë fund luftës, por janë të kujdesshëm në lidhje me çdo parashikim nëse ato mund të kenë sukses.
“Do ta vlerësoja mundësinë e bisedimeve në 60 përqind për disa arsye”, tha ekonomisti iraniano-amerikan Nader Habibi për Al Jazeera.
Habibi shpjegoi se kostot e luftës ishin të larta për të gjitha palët. Trump përballet me presion për të përmbajtur luftën dhe për të parandaluar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike. Ai përballet me presion nga vendet e Gjirit dhe partnerët kryesorë ekonomikë, siç janë vendet evropiane, Japonia dhe Koreja e Jugut, të cilët janë dëmtuar nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit. Ai gjithashtu përballet me shqetësime në rritje midis republikanëve të tij të shqetësuar për rritjen e kostos së karburantit që ndikon në shanset e partisë në zgjedhjet e mesit të mandatit të planifikuara për nëntor.
Ai shtoi se edhe Irani përballet me presion. “Udhëheqja mbijetuese e Iranit është nën stres të konsiderueshëm dhe është e shqetësuar për sulmet ndaj infrastrukturës kyçe të energjisë dhe termocentraleve.”
Habibi shtoi se disa vende ndërmjetëse, si Egjipti, Arabia Saudite, Pakistani dhe Turqia, kanë qenë në gjendje të krijojnë një kanal komunikimi me zyrtarët iranianë. Kjo i hap rrugën negociatave.
Për më tepër, Kina po përdor gjithashtu ndikimin e saj për ta bindur Iranin të negociojë, tha Habibi.
“Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara prisnin një luftë të shkurtër me një rrugë drejt rrëzimit të regjimit. Tani ata po rishikojnë pritjet e tyre dhe janë të vetëdijshëm për koston e lartë të një lufte të zgjatur në të cilën Irani është në gjendje të godasë objektiva në Izrael.”
Çfarë vjen më pas?
“Është e vështirë të parashikohet nëse ndonjë bisedë që do të zhvillohet në ditët e ardhshme do të jetë e suksesshme”, tha Habibi.
Ai shtoi se mund të ketë një ulje të dhunës dhe disa masa për ndërtimin e besimit nga të dyja palët gjatë negociatave, por nuk ka garanci për një marrëveshje gjithëpërfshirëse që mund t’i japë fund luftës.
“Mund të ketë mosmarrëveshje midis Izraelit dhe SHBA-së mbi kërkesat për përfundimin e luftës. Në mënyrë të ngjashme, disa fraksione midis elitës sunduese të Iranit mund t’i rezistojnë lëshimeve që pritet të ofrojë Irani për të përmbushur kërkesat e Shteteve të Bashkuara”, tha Habibi.
