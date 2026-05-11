🌤️
Tiranë 21°C · Kryesisht kthjellët 11 May 2026
S&P 500 7,412 ▲0.17%
DOW 49,608 ▼0%
NASDAQ 26,267 ▲0.08%
NAFTA 99.06 ▲3.81%
ARI 4,728 ▼0.05%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100 EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
₿ CRYPTO
BTC $81,616 ▲ +0.32% ETH $2,329 ▼ -0.93% XRP $1.4719 ▼ -1.05% SOL $97.3800 ▲ +1.98%
S&P 500 7,412 ▲0.17 % DOW 49,608 ▼0 % NASDAQ 26,267 ▲0.08 % NAFTA 99.06 ▲3.81 % ARI 4,728 ▼0.05 % S&P 500 7,412 ▲0.17 % DOW 49,608 ▼0 % NASDAQ 26,267 ▲0.08 % NAFTA 99.06 ▲3.81 % ARI 4,728 ▼0.05 %
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100 EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
11 May 2026
Breaking
Gashi: Intensifikimi i bashkëpunimit ndërparlamentar me Zvicrën Kasami i përgjigjet opozitës: Ishte Dita e Evropës, prandaj intonuam vetëm himnin evropian AAK-ja e konfirmon Ardian Gjinin kandidat për kryeministër dhe bartës të listës Seanca ndaj Thaçit dhe të tjerëve në rastin për pengim të administrimit të drejtësisë vazhdon edhe nesër Dokumentari francez: Lidhjet e errëta mes shtetit, huliganëve dhe krimit të organizuar në Serbi
Menu
Kosova

AAK-ja e konfirmon Ardian Gjinin kandidat për kryeministër dhe bartës të listës

· 2 min lexim

Kryetari i Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka bërë të ditur se Këshilli i Përgjithshëm i AAK-së ka mbajtur mbledhje, ku janë marrë vendime të rëndësishme për procesin zgjedhor dhe organizimin e partisë.

Sipas Haradinajt, në këtë takim është miratuar me shumicë votash kandidatura e Ardian Gjini si bartës i listës dhe mandatar për kryeministër nga AAK-ja në zgjedhjet e ardhshme, si dhe lista e kandidatëve për deputetë.

“Në këtë takim, Këshilli i Përgjithshëm aprovoi me shumicë votash Ardian Gjinin, bartës të listës dhe mandatar për të udhëhequr me qeverinë e vendit që do të dalë pas zgjedhjeve, si dhe listën e kandidatëve për deputetë”, ka deklaruar Haradinaj.

Ai njoftoi po ashtu se Këshilli ka miratuar edhe ndryshime statutare, të cilat sipas tij do ta bëjnë partinë më dinamike, transparente dhe më të hapur ndaj proceseve demokratike të brendshme.

Haradinaj tha se këto ndryshime i paraprijnë Kuvendit Zgjedhor të AAK-së, i cili do të mbahet më 24 maj, ndërsa shtoi se përgatitjet për këtë proces tashmë kanë përfunduar.

Gjatë mbledhjes, sipas tij, është diskutuar edhe për mobilizimin e degëve të partisë në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme.

“AAK është gati për garën zgjedhore dhe mbetet e përkushtuar që përmes listës së saj fituese, t’u ofrojë qytetarëve alternativën më të qëndrueshme për qeverisjen e vendit”, ka theksuar Haradinaj.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu