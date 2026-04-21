Tiranë 14°C · Rrebesh i lehtë 21 April 2026
S&P 500 7,064 ▼0.63%
DOW 49,149 ▼0.59%
NASDAQ 24,260 ▼0.59%
NAFTA 90.25 ▲3.24%
ARI 4,730 ▼2.06%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,728 ▼ -0.73% ETH $2,318 ▼ -0.79% XRP $1.4256 ▼ -0.55% SOL $85.5300 ▼ -0.52%
S&P 500 7,064 ▼0.63 % DOW 49,149 ▼0.59 % NASDAQ 24,260 ▼0.59 % NAFTA 90.25 ▲3.24 % ARI 4,730 ▼2.06 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
21 Apr 2026
"Analfabet, marre t'koftë", djali i heroit Agim Ramadani i reagon ashpër deputetit Geci për Hashim Thaçin Abdixhiku: Çështja e presidentit, e mbyllur për LDK-në Vrasja e dy vëllezërve shqiptarë në Mal të Zi, arrestohet autori i dyshuar Sa e rrezikuar është Shqipëria nga prania e muxhahedinëve pas luftës në Iran? Zv/drejtori i Antiterrorit jep përgjigjen Vrasja në Memaliaj, reagon policia: I plagosur edhe vëllai i autorit të dyshuar! 29-vjeçari në kërkim
Kosova

Abdixhiku: Çështja e presidentit, e mbyllur për LDK-në

· 2 min lexim

Vetëm një javë para skadimit të afatit kushtetues më 28 prill për zgjedhjen e presidentit, ende nuk është arritur konsensus mes Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës lidhur me këtë proces.

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka deklaruar se partia që ai drejton është tashmë efektivisht jashtë procesit për zgjedhjen e presidentit, duke e konsideruar çështjen të përmbyllur për LDK-në.

“LDK-ja është efektivisht jashtë procesit. Sepse kemi bërë përpjekje për 53 ditë, kemi qenë të hapur, jemi dakorduar për të mbyllur procesin në mënyrë njerëzore”, ka thënë Abdixhiku.

Ai shtoi se gjatë kësaj periudhe ka tentuar të bindë palët e tjera për një zgjidhje konsensuale, por pa sukses.

“Unë kam para popullit të Kosovës, thash shkoni, 53 ditë provova me bind që presidenti s’i takon Vetëvendosjes. Nuk arrita dhe nuk dua me ua marrë edhe 7 ditë tjera deri në momentin e fundit. Është rrezik i jashtëzakonshëm për Kosovën”, u shpreh ai në emisionin “Debat Plus”.

Abdixhiku theksoi se LDK-ja nuk do të marrë më pjesë në negociata për këtë çështje, duke ia lënë përgjegjësinë partive të tjera.

“Po ua lë partive të tjera të merren me këtë çështje, në qoftë se kanë vullnet. Kjo çështje për LDK-në është e mbyllur”, përfundoi ai.

