Trump zgjat armëpushimin me Iranin, por bllokada amerikane mbetet në fuqi
Bisedimet vazhdojnë mes pasigurive, ndërsa tensionet mbeten të larta dhe afati i negociatave mbetet i paqartë
Presidenti Donald Trump ka njoftuar zgjatjen e armëpushimit dyjavor mes Shteteve të Bashkuara dhe Iran, vetëm një ditë përpara skadimit të afatit fillestar, ndërsa përpjekjet diplomatike për një marrëveshje paqeje vazhdojnë.
Në një deklaratë publike, Trump bëri të ditur se vendimi për të zgjatur armëpushimin erdhi për t’i dhënë kohë Iranit të paraqesë një propozim të unifikuar në kuadër të negociatave në zhvillim. Ai theksoi se pauza në luftime do të mbetet në fuqi “derisa propozimi të dorëzohet dhe diskutimet të përfundojnë, në një mënyrë ose në një tjetër”.
Megjithatë, pavarësisht zbutjes së përkohshme të konfliktit, Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se bllokada detare ndaj Iranit do të vazhdojë, ndërsa forcat ushtarake mbeten në gatishmëri të plotë.
Zhvillimet e fundit tregojnë një situatë të ndërlikuar diplomatike. Sipas burimeve nga Shtëpia e Bardhë, zëvendëspresidenti JD Vance ndodhet ende në Uashington dhe nuk është nisur për bisedimet e pritshme në Pakistan, të cilat pritet të ndërmjetësohen nga autoritetet atje. Nga ana tjetër, zyrtarët iranianë kanë deklaruar se ende nuk kanë vendosur nëse do të marrin pjesë në negociata, duke përmendur mesazhe kontradiktore nga pala amerikane.
Presidenti Trump ka paralajmëruar gjithashtu për pasoja të rënda në rast se nuk arrihet një marrëveshje, duke deklaruar se “shumë bomba do të fillojnë të shpërthejnë” nëse negociatat dështojnë përpara afatit të përcaktuar.
Në zhvillime të tjera, forcat amerikane kanë ndërhyrë dhe kanë hipur në një anije cisternë të sanksionuar për kontrabandë nafte iraniane në ujërat ndërkombëtare, duke theksuar se këto zona nuk mund të përdoren si strehë për aktivitete të paligjshme.
Ndërkohë, Trump ka bërë thirrje publike që Irani të lirojë tetë gra të dënuara me vdekje, disa prej të cilave janë arrestuar gjatë protestave kundër qeverisë.
Edhe pse armëpushimi është zgjatur, mungesa e një afati të qartë për nisjen e negociatave dhe qëndrimet e kundërta të palëve tregojnë se situata mbetet e brishtë. Bllokada dhe prania ushtarake amerikane në rajon vazhdojnë të mbajnë tensionin në nivele të larta, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ndjek nga afër zhvillimet që mund të përcaktojnë rrjedhën e mëtejshme të konfliktit.
