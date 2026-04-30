Abdixhiku pas takimit me Osmanin: Darkë miqësore, do të vijmë me lajme të mira
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku është deklaruar pas takimit me ish-presidenten Vjosa Osmani.
Ai është shprehur se ishte një darkë miqësore, derisa u shpreh se shumë shpejt do të vijnë me lajme të mira.
Abdixhiku gjithashtu tha se kjo është një pjesë substanciale e kthimit të madh të LDK-së.
“Shumë shpejt do të vijmë me lajme shumë të mira. Është pjesë substanciale e kthimit të madh të LDK-së, por shumë shpejt do të vijmë me lajme shumë të mira”.
“Ishte një darkë miqësore mes miqsh dhe më lejoni edhe njëherë të them se do të vijmë me lajme shumë, shumë të mira”, tha ai.
