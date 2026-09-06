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06 Sep 2026
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Kategoria e Parë/ Spektakël pa fitues në Kavajë Abissnet Superiore: Tirana merr fitoren e parë në kampionat, Vora “dorëzohet” në “Selman Stërmasi” VIDEO/ Aksion për pastrimin e Lumit të Tiranës, ndërhyrje pranë Urës së Paskuqanit pas grumbullimit të mbetjeve Angellov: Më kompleks për tu shuar mbetet zjarri në Ramno në Komunën Çuçer Sandevë “Liria punon”, por duhen dhe 6 milionë dollarë!
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Sporti

Abissnet Superiore: Tirana merr fitoren e parë në kampionat, Vora “dorëzohet” në “Selman Stërmasi”

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Tirana nuk gabon në “Selman Stërmasi”, mposht me rezultatin 4-0 Vorën dhe merr fitoren e parë sezonale në kampionat.

Bardheblutë duhet të reagonin pas dy humbjeve radhazi në kampionat dhe ndonëse pa mbështetjen e tifozëve, në ndeshjen e parë në shtëpi arrijnë që të mposhtin Vorën me rezultatin 4-0, duke marrë pikët e para sezonale në Abissnet Superiore.

Kish zhbllokoi ndeshjen, ndërsa Xhixha dyfishoi shifrat në pjesën e parë. Hazrollaj bëhet protagonist për vendasit në pjesën e dytë, pasi shënon dy gola në portën e Vorës, duke vulosur fitoren e parë të Tiranës në këtë kampionat.

Vora u duk e pafuqishme në kryeqytet. Skuadra e Bellajit pëson humbjen e dytë radhazi në kampionat.

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