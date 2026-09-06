Kategoria e Parë/ Spektakël pa fitues në Kavajë
Janë luajtur ditën e sotme 3 ndeshjet që kanë mbyllur javën e parë të Kategorisë së Parë.
Emocione dhe gola ka dhuruar supersfida Besa-Flamurtari, që u transmetua drejtpërdrejt në RTSH 2. Besa flirton me fitoren, por në fund të 90 minutave nuk merr më shumë se një pikë përballë vlonjatëve. Mbyllet në barazim 3-3 një ndeshje e bukur dhe e luftuar.
Ruzgis është protagonist absolut për kavajasit, pasi shënon 3 herë në portën e Flamurtarit, por vlonjatët nuk dorëzohen dhe barazojnë në minutat e fundit të takimit me Lushajn (më herët kishin shënuar edhe Migone në pjesën e parë dhe Gjata).
Me fitore e nis sezonin edhe Kastrioti, që triumfon 2-1 në Burrel përballë skuadrës vendase. Kapllani, me dy gola të shënuar është heroi i krutanëve në këtë takim.
Një gol i Spahiut në limitet e kohës së rregullt i dhuron fitoren Korabit në sfidën kundër Orikut. Dibranët fitojnë 1-0 dhe nisin sezonin në mënyrën më të mirë.
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