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Kronika

VIDEO/ Aksion për pastrimin e Lumit të Tiranës, ndërhyrje pranë Urës së Paskuqanit pas grumbullimit të mbetjeve

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për pastrimin e Lumit të

Bashkia e Tiranës ka vijuar edhe gjatë fundjavës aksionin për pastrimin e Lumit të Tiranës, pas rimarrjes së kompetencave nga ana e kryebashkiakut Erion Veliaj, duke ndërhyrë në një tjetër pikë problematike pranë Urës së Paskuqanit.

Në këtë zonë ishin grumbulluar mobilje të vjetra, inerte, rroba dhe mbetje të tjera të hedhura në dhe përreth lumit.

Sipas Bashkisë, zona ishte pastruar edhe më herët, por mbetjet ishin rikthyer sërish, kryesisht si pasojë e hedhjes së tyre nga zona pranë tregut rom.
Ndërhyrja ka përfunduar dhe zona është pastruar nga mbetjet e grumbulluara, ndërsa puna për pastrimin e Lumit të Tiranës vijon edhe në pika të tjera.

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