Angellov: Më kompleks për tu shuar mbetet zjarri në Ramno në Komunën Çuçer Sandevë
Rreziku nga zjarri mbetet i lartë, ndërsa aktualisht në vend janë gjashtë zjarre aktive në ambiente të hapura, disa prej të cilave janë më komplekse për t’u shuar. Më kompleksi për momentin është zjarri në rajonin Ramno në territorin e Komunës Çuçer Sandevë, ku digjet bimësi e ulët, fier, bar dhe shkurre, ndërsa në vende të caktuara zjarri po prek edhe dyshemenë pyjore”, tha drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH), Stojançe Angellov.
“Zjarri po lëviz përgjatë tokës dhe po prek dyshemenë me gjethe dhe bar, prandaj po krijohen sasi të mëdha tymi. Era e fortë po e drejton tymin drejt Shkupit dhe vendbanimeve përreth në shpatet e Karadakut të Shkupit”, theksoi Angellov.
Zjarrfikësit e Shkupit, disa ekipe zjarrfikëse të DMSH, pjesëtarë të Armatës, si dhe një helikopter policie po ndërhyjnë në terren për të parandaluar përhapjen e zjarrit.
Ai informoi se gjatë ditës së djeshme, janë regjistruar më shumë se 30 zjarre në zona të hapura, shumica e të cilave u shuan falë ndërhyrjeve të zjarrfikësve dhe shërbimeve të tjera të angazhuara në përballjen me elementët e zjarrit.
Mbetet aktiv zjarri mbi fshatrat Graçan dhe Nigishtan , i cili po zbret drejt Lepencit, por me intensitet të reduktuar dhe, siç tha ai, pritet të vihet nën kontroll të plotë sot.
Është riaktivizuar sërish edhe zjarri në zonën midis Strugës dhe Dibrës, në zonat e disa fshatrave, ku po ndërhyjnë zjarrfikësit e Strugës.
Zjarre aktive ka edhe në zonën e fshatit Tajmishte në Komunën e Kërçovës dhe pranë fshatit Belicë në Komunën e Makedonski Brodit, ku terreni është jashtëzakonisht i vështirë dhe i paarritshëm.
Drejtori i DMSH-së u bëri thirrje qytetarëve të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm.
“Për sot parashikohen temperatura të larta dhe erëra të forta. “Vetëm një shkëndijë është e mjaftueshme për të shkaktuar një katastrofë serioze, prandaj u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të sillen me përgjegjësi dhe të shmangin aktivitetet që mund të shkaktojnë zjarr”, tha Angellov.
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