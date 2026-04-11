Abrashi rinovon kontratën me Grasshoppers
Kapiteni Amir Abrashi do të qëndrojë me Grasshoppers edhe për një sezon tjetër. Mesfushori 36-vjeçar dhe kampionët e Zvicrës kanë zgjatur kontratën e tij, e cila skadon në fund të qershorit, me një vit.
Siç tha drejtori sportiv i klubit zviceran, Alain Sutter, në një konferencë për shtyp, roli i Abrashit ende nuk është përcaktuar. “Jemi shumë të lumtur që Amiri ka vendosur të qëndrojë – qoftë si lojtar apo në një rol tjetër, do ta shohim.”
Mesfushori shqiptar ka luajtur 283 ndeshje zyrtare për Grasshoppers që nga viti 2010 – më shumë se çdo profesionist tjetër në ekipin aktual, i cili është në mes të një beteje për rënie nga kategoria në Superligë me gjashtë raunde të mbetura.
