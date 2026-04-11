☁️
Tiranë 8°C · Vranët 11 April 2026
S&P 500 6,817 ▼0.11%
DOW 47,917 ▼0.56%
NASDAQ 22,903 ▲0.35%
NAFTA 95.63 ▼2.29%
ARI 4,771 ▼0.98%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1690 EUR/GBP 0.8707 EUR/CHF 0.9242 EUR/ALL 95.8554 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4072 EUR/TRY 52.1870 EUR/JPY 185.86 EUR/CAD 1.6164
₿ CRYPTO
BTC $72,824 ▲ +1.15% ETH $2,240 ▲ +2.08% XRP $1.3527 ▲ +0.58% SOL $84.6600 ▲ +1.67%
11 Apr 2026
Breaking
Orion rikthehet në Tokë, përfundon me sukses misioni historik Artemis II Vdiq Eliot Engel, mbështetësi i madh i Kosovës në Kongresin amerikan Botërori 2027 për vajza/ Skuadra udhëton drejt Uellsit për sfidën e parë të muajit Abrashi rinovon kontratën me Grasshoppers Asllani, e ardhmja e pasigurt
Menu
Sporti

Abrashi rinovon kontratën me Grasshoppers

· 1 min lexim

Kapiteni Amir Abrashi do të qëndrojë me Grasshoppers edhe për një sezon tjetër. Mesfushori 36-vjeçar dhe kampionët e Zvicrës kanë zgjatur kontratën e tij, e cila skadon në fund të qershorit, me një vit.

Siç tha drejtori sportiv i klubit zviceran, Alain Sutter, në një konferencë për shtyp, roli i Abrashit ende nuk është përcaktuar. “Jemi shumë të lumtur që Amiri ka vendosur të qëndrojë – qoftë si lojtar apo në një rol tjetër, do ta shohim.”

Mesfushori shqiptar ka luajtur 283 ndeshje zyrtare për Grasshoppers që nga viti 2010 – më shumë se çdo profesionist tjetër në ekipin aktual, i cili është në mes të një beteje për rënie nga kategoria në Superligë me gjashtë raunde të mbetura.

The post Abrashi rinovon kontratën me Grasshoppers appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

