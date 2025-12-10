Absurdi: Rinovimi i PD me Berishën kryetar
Katër herë rresht Partia Demokratike ka humbur zgjedhjet për Kuvendin Popullor. Nga minus 37000 vota që pati në vitin 2021, në 11 maj 2025 hendeku u thellua shumë më tepër dhe arriti në minus 327000. Jemi 8 muaj pas asaj humbjeje dramatike dhe ajo parti akoma nuk ka analizuar shkaqet e disfatës për të vënë gishtin te ai ose ata që janë përgjegjës për gjendjen e rëndë të partisë. Kryetari ose më saktë pronari i saj prej 35 vitesh, zoti Sali Berisha, si gjithmonë edhe kësaj radhe nuk e njohu humbjen poshtëruese, duke thënë se narkoshteti dhe Ramaduro i vodhi zgjedhjet. Nuk ishin zgjedhje po farsë dhe mashtrim elektoral, ndërkohë që Evropa i njohu ato. Kishte edhe vërejtje, po jo për vjedhje masive, si pretendon Berisha. Ky ka qenë refreni iPD-së pas të gjitha humbjeve seriale të më shumë se një dekade. Me këtë lloj gënjeshtre kryetari Berisha përherë ka anashkaluar analizat e humbjeve për të mbetur përherë kryetar, kur, sipas statutit, ai duhet të dorëhiqet menjëharë pas humbjes. ” Po, po, po të ishin zgjedhje dhe jo farsë elektorale…” Deri tani me këtë gënjeshtër ai e pati kaluar paq mbajtjen në duart e tij të frenave të PD-së. Sivjet, nga që demokratët e ndershëm e kuptuan dhe janë bindur se ai gënjen për të mos lënë drejtimin, në masë kanë filluar vetëm të shprehin me njeri tjetrin pakënaqësi për gjendjen mjerane të partisë. Nuk janë të pakët dhe demokratët ose të djathtët pa parti që në heshtje gishtin e vënë vetëm te Sali Berisha. Edhe kohët e fundit ” kryengritësit” Salianji, Alimehmeti dhe disa të tjerë u mblodhën në Durrës në një tip foltoreje dhe ngritën zërin e tyre për reformimin e PD-së. Ngulën këmbë te reformimi