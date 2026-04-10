ACI: Aeroportet evropiane mund të përballen me mungesë karburanti brenda tre javësh
Aeroportet evropiane kanë thënë se mungesa e karburantit për avionët mund të godasë sezonin e pushimeve verore, nëse furnizimet me naftë nuk fillojnë të rrjedhin përmes ngushticës së Hormuzit brenda tre javëve të ardhshme.
Këshilli Ndërkombëtar i Aeroporteve (ACI) për Evropën i shkroi Apostolos Tzitzikostas, komisionerit të transportit të BE-së, duke thënë se blloku është tre javë larg mungesave.
Paralajmërimi do të ngrejë shqetësime për rrezikun e anulimeve të fluturimeve ose pushimeve nëse lufta e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit vazhdon. Çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm që nga fillimi i marsit pasi Irani në mënyrë hakmarrëse mbylli ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe transporti për eksportet nga Gjiri.
Presidenti amerikan, Donald Trump njoftoi këtë javë një armëpushim, por çmimet e naftës së papërpunuar Brent mbetën në rreth 96 dollarë për fuçi të premten për shkak të shqetësimeve nëse kjo do të vazhdonte. Para luftës, nafta tregtohej me rreth 72 dollarë.
“Nëse kalimi nëpër ngushticën e Hormuzit nuk rifillon në ndonjë mënyrë domethënëse dhe të qëndrueshme brenda tre javëve të ardhshme, mungesa sistematike e karburantit për avionët do të bëhet realitet për BE-në”, thuhet në letër.
Çmimet e karburantit për avionë janë rritur ndjeshëm që nga fundi i shkurtit, pas sulmeve ndaj Iranit të urdhëruara nga Trump dhe Benjamin Netanyahu, kryeministri izraelit. Çmimet globale të karburantit për avionë në fund të javës së kaluar ishin më shumë se dyfishuar krahasuar me vitin e kaluar, në 1,650 dollarë për ton, sipas shifrave të ndjekura nga Iata, një grup lobimi për linjat ajrore.
Rajoni më i goditur ka qenë Azia, me çmime që janë rritur me 163% nga viti në vit. Megjithatë, çmimet në Evropë u rritën me 138%, mes një përpjekjeje globale për të siguruar karburant.
Evropa zakonisht ka siguruar më shumë se 60% të karburantit të saj për avionë nga rafineritë e Gjirit, nga të cilat më shumë se 40% është transportuar përmes ngushticës së Hormuzit. Mbajtja nën kontroll e Iranit në ngushticën tregtare jetësore i ka detyruar blerësit evropianë të konkurrojnë me Azinë për ngarkesa të freskëta nga pjesë të tjera të botës, ndërsa dërgesat e fundit nga Gjiri kanë filluar të vijnë.
