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MLB

Acuña dyfishon në qendër të së djathtës, Braves në avantazh ndaj Phillies — 4 shtator 2026

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Në ndeshjen e 4 shtatorit 2026 midis Atlanta Braves dhe Philadelphia Phillies, Atlanta mori avantazhin e hershëm pas një dublë të Ronald Acuña Jr. që u shkaktoi presion ofensiv kundërshtarëve. Në tabelë shenjat e sezonit tregonin Braves 83-57 dhe Phillies 79-61 përpara se loja të përparonte më tej.

Siç raporton Bleacher Report, përballja nisi me dyherë goditje të thjeshta dhe disa dalje në tokë në ndërrimet e para, ndërsa sulmet e hershme u përqendruan në të djathtën e fushës ku erdhi edhe goditja vendimtare. Ekipet nisën me përcaktime të rëndësishme të stafeve: Chris Sale u përball me Cristopher Sánchez si pjesë të një serie vendimtare për garën në NL East. Gjithashtu, Phillies njoftuan se Bryson Stott u tërhoq nga renditja për arsye personale, me Edmundo Sosa që u vendos në third base dhe Bryan De La Cruz në left field, duke zënë vendin e shtatë në renditjen e goditjeve.

Gjatë çerekut të parë pati disa dalje të thjeshta nga radhët e vendasve, por dublja e Acuña në drejtim të qendrës së djathtë solli avantazhin e parë për Braves. Lojtarët treguan intensitet të lartë në mbrojtje dhe taktikë në baza, ndërsa ndeshja mbeti e hapur për zhvillime të mëtejshme në inningët pasardhës.

Për zhvillimet e reja dhe përmbledhjen e gjithë ndeshjes, ndiqni raportimin e Bleacher Report.

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