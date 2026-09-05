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Shendeti

Nëse vëreni këto 5 shenja, me shumë gjasa po pini mjaftueshëm ujë

· 3 min lexim
po pini mjaftueshëm
Nëse vëreni këto 5 shenja, me shumë gjasa po pini

Foto: ingwervanille / Getty Images

E dimë që duhet të pimë ujë, por shpesh e kuptojmë sa pak kemi pirë vetëm kur kemi etje, dhimbje koke apo ndihemi të lodhur. Hidratimi i mirë mund të sjellë disa ndryshime të dukshme në trup, sidomos nëse më parë nuk pinim mjaftueshëm.

Sipas Verywell Health, këto janë pesë shenjat kryesore që mund të vini re kur filloni të hidratoheni më mirë.

1. Urina bëhet më e çelët

Ngjyra e urinës është një nga treguesit më të thjeshtë të hidratimit. Në përgjithësi, një ngjyrë e çelët tregon se po pini mjaftueshëm lëngje, ndërsa urina e verdhë e errët ose kafe mund të jetë shenjë se duhet të pini më shumë. Megjithatë, disa ushqime, suplemente dhe ilaçe, si vitaminat B, hekuri apo disa antibiotikë, mund ta ndryshojnë ngjyrën e urinës.

2. Pesha qëndron më e qëndrueshme gjatë ditës

Luhatje të vogla të peshës janë normale, por humbja e më shumë se 2% të peshës trupore brenda një dite mund të jetë shenjë dehidratimi. Në këtë rast, rritja e konsumit të ujit mund të ndihmojë në ruajtjen e një peshe më të qëndrueshme.

3. Mund të reduktohen shenjat e dehidratimit

Etja, goja e thatë, dhimbja e kokës, lodhja, marramendja, ngërçet muskulore dhe vështirësia në përqendrim mund të lidhen me mungesën e lëngjeve. Hidratimi i mirë ndihmon gjithashtu në uljen e rrezikut për probleme që lidhen me dehidratimin, si gurët në veshka, kapsllëku dhe infeksionet urinare.

4. Mund të keni më shumë energji dhe përqendrim

Nëse më parë nuk pinit mjaftueshëm ujë, hidratimi më i mirë mund të ndikojë edhe te energjia dhe funksioni i trurit. Dehidratimi mund të ndikojë negativisht te humori, vigjilenca dhe aftësia për t’u përqendruar, ndaj rikthimi i lëngjeve mund t’ju bëjë të ndiheni më energjikë dhe më të kthjellët.

5. Lëkura mund të duket më e hidratuar

Disa studime sugjerojnë se pirja e ujit mund të përmirësojë hidratimin e shtresës së jashtme të lëkurës dhe ta bëjë atë të duket më elastike. Megjithatë, provat për këtë efekt janë ende të kufizuara, ndaj nuk mund të thuhet se vetëm uji zgjidh tharjen apo ashpërsinë e lëkurës.

Po sa ujë duhet të pimë?

Si udhëzim i përgjithshëm, gratë e rritura kanë nevojë për rreth 9 gota ujë në ditë, ndërsa burrat rreth 13. Kjo sasi përfshin jo vetëm ujin që pimë, por edhe lëngjet e tjera dhe ujin që marrim nga ushqimet.

Nevojat ndryshojnë sipas aktivitetit fizik, peshës trupore, moshës, klimës, gjendjes shëndetësore dhe ilaçeve që përdorim.

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