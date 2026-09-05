Zeev Buium nënshkruan kontratë tetëvjeçare me Vancouver Canucks
Zeev Buium nënshkroi një kontratë tetëvjeçare me Vancouver Canucks me vlerë totale 75.04 milionë dollarë. Vlera mesatare vjetore e marrëveshjes është 9.38 milionë dollarë dhe kontrata do të hyjë në fuqi me sezonin 2027–28. Mbrojtësi është 20 vjeç dhe tashmë konsiderohet pjesë e rindërtimit të skuadrës.
Siç raporton nhl, ai u përfshi në një shkëmbim më 12 dhjetor 2025 që dërgoi mbrojtësin Quinn Hughes te Minnesota Wild dhe solli te Canucks edhe sulmuesit Marco Rossi e Liam Ohgren si dhe një zgjedhje në rundin e parë të Draftit 2026. Buium është në sezonin përfundimtar të kontratës së tij trevjeçare të hyrjes, të nënshkruar më 13 prill 2025, dhe pas sezonit 2026–27 do të kishte pasur statusin e një lojtari të lirë të kufizuar.
Në sezonin e fundit me Canucks, Buium shënoi 12 pikë (3 gola, 9 asistime) në 45 ndeshje. Ai ishte zgjedhje e raundit të parë, numër 12 në Draftin e NHL 2024 nga Minnesota Wild dhe ka të regjistruara 26 pikë (6 gola, 20 asistime) në 76 ndeshje në nivelin e NHL për Wild dhe Canucks. Në Playoff-et për Kupën Stanley ka regjistruar një asist në katër ndeshje.
Sipas nhl, kjo kontratë tregon besimin e organizatës te potenciali i Buium dhe synon ta bëjë atë një pjesë qendrore të bërthamës së re të Vancouver Canucks.
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