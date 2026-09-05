Red Sox mposhtin Orioles 1-0 në përballjen e 4 shtatorit 2026
Më 4 shtator 2026, Boston Red Sox po udhëhiqnin 1-0 ndaj Baltimore Orioles. Ndeshja ishte në zhvillim e sipër, me të dy skuadrat të regjistruara me nga një goditje dhe pa gabime të evidentuara; Red Sox kishin bilanc sezonal 76-65, ndërsa Orioles 69-72.
Siç raporton Bleacher Report, pika vendimtare erdhi nga një goditje e vetme e Bostonit, ndërsa Baltimore arriti një single përmes Christian Encarnacion-Strand në pjesën e dytë të ndeshjes. Në aksionet e para të takimit, Gunnar Henderson goditi një fluturim drejt qendrës së majtë, Pete Alonso dha një groundout, Jarren Duran u largua me një fluturim drejt qendrës së djathtë dhe Caleb Durbin u eliminua me strike. Pitcheri R. Suarez ishte përdorur dhe kishte hedhur 22 topa deri në atë moment.
Ndeshja po transmetohej në NESN dhe pati diskutime të shumta në rrjetet sociale rreth paraqitjeve të lojtarëve; përmbledhjet dhe vëzhgimet për këtë përballje u siguruan nga Bleacher Report.
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