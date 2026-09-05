FIBA Women’s World Cup 2026: Rezultatet e Ditës së Parë dhe shenuesit kryesorë
Turneu i FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 nisi në Berlin me tetë ndeshje të fazës së grupeve, ku ekipet kombëtare zhvilluan përballjet e para të garës për titullin botëror.
Sipas Bleacher Report, rezultatet e ditës së parë ishin: Japan 102, Mali 97 — Japonia vendosi rekord të turneut me 20 trepikësh, ndërsa Saki Hayashi realizoi nëntë treshe në një ndeshje; Australia 70, Puerto Rico 54; USA 94, China 61 — SHBA-ja kontrolloi ndeshjen që nga çereku i parë; Korea 99, Nigeria 81; Belgium 89, Türkiye 75; Spain 83, Germany 53; Italy 63, Czechia 54; France 99, Hungary 53. Në disa përplasje u panë performanca të spikatura individuale dhe kthesa vendimtare që shënuan zhvillimin e fazës së grupeve.
Japan arriti fitoren ndaj Malit falë një nate shumë të shkëlqyer nga vija e trepikëshit dhe një treshe vendimtare të Maki Takada në fund; te SHBA, Caitlin Clark dhe Rhyne Howard kontribuan me disa treshe kur skuadra mori një epërsi të hershme, ndërsa Paige Bueckers dha kontribut mbrojtës me bllokime të rëndësishme. Korea realizoi një fitore befasuese ndaj Nigerisë duke përmbysur situatën në periodën e fundit, kurse Belgjika dhe Italia mbyllën ndeshjet e tyre me seri vendimtare në çereqet e dyta e të treta.
Në vijim të turneut, SHBA do të luajë kundër Italisë të dielën në orën 2:45 p.m. ET, ndërsa Franca do të përballet me Korenë dhe Hungaria do të luajë me Nigerinë gjatë ditës së shtunë; Republika Çeke do të ndeshet me Kinën në programin e ditëve të ardhshme.
Përmbledhja e rezultateve dhe vlerësimet kryesore u bazuan në informacionet e publikuara nga Bleacher Report.
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