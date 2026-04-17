Adi dhe Ola “largohen” nga Ferma Vip, dy fermerët nisen drejt Kosovës
Dy fermerët Adioni dhe Ola janë nisur drejt Gjakovës.
Të ndjekur edhe nga telekamerat dhe nën monitorim, dyshja ka braktisur përkohësisht nga Ferma Vip 3.
Arsyeja e kësaj “arratisje” drejt Kosovës është një dasëm.
Vëllai i Adit i jep fund beqarisë dhe dy fermerët do i bashkohen gëzimit familjar.
Lajëmrimin e bëri të ditur moderatorja Arbana Osmani, ndërsa ndau edhe disa pamje drejtpërdrejt, teksa të dy ndodheshin në makinë, duke udhëtur drejt Kosovës.
