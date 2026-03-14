Administrata Trump kërcënon mediat për mbulimin kritik të Iranit
Kryetari i FCC-së thotë se mediat që ndajnë “shtrembërime” rreth luftës së SHBA-së me Iranin mund të humbasin licencat e tyre.
Administrata e Presidentit Donald Trump ka paralajmëruar se mediave të lajmeve mund t’u hiqen licencat e transmetimit për shkak të raportimit kritik mbi luftën kundër Iranit, duke akuzuar median për “shtrembërime”.
Kryetari i Komisionit Federal të Komunikimeve, Brendan Carr, tha në një postim në mediat sociale të shtunën se transmetuesit duhet të “veprojnë në interes të publikut”, përndryshe humbasin licencat e tyre.
“Transmetuesit që përhapin mashtrime dhe shtrembërime lajmesh – të njohura edhe si lajme të rreme – kanë një shans tani për të korrigjuar kursin përpara se të vijë koha për rinovimin e licencave të tyre”, shkroi Carr.
Paralajmërimi ishte kërcënimi i fundit i dukshëm nga Carr, i cili ka tërhequr vazhdimisht vëmendje për deklarata që duket se i bëjnë presion transmetuesve që të përputhen me prioritetet e Trump.
Vitin e kaluar, për shembull, Carr i bëri thirrje kanalit ABC dhe shpërndarësve të tij të “gjejnë mënyra për të ndryshuar sjelljen, për të ndërmarrë veprime” ndaj komedianit Jimmy Kimmel, shfaqja e të cilit në orët e vona kishte qenë kritike ndaj presidentit.
“Mund ta bëjmë këtë në mënyrën e lehtë ose në mënyrën e vështirë”, tha Carr për Kimmel në një podcast. ABC pezulloi përkohësisht shfaqjen e Kimmel pas këtyre komenteve.
Deklarata e fundit e Carr shkaktoi dënim të shpejtë nga politikanët dhe avokatët e lirisë së fjalës, të cilët i krahasuan komentet e tij me censurë.
“Kjo është një direktivë e qartë për të ofruar mbulim pozitiv të luftës, përndryshe licencat mund të mos rinovohen”, shkroi senatori Brian Schatz i Hawaiit.
“Kjo është më keq se gjërat e komedianëve, dhe shumë më keq. Rreziqet këtu janë shumë më të larta. Ai nuk po flet për shfaqje të vona natën, ai po flet për mënyrën se si mbulohet një luftë.”
Aaron Terr, drejtori i avokimit publik në Fondacionin e të Drejtave dhe Shprehjes Individuale (FIRE), gjithashtu denoncoi Carr për përpjekjen për të heshtur mbulimin negativ të luftës.
“Amendamenti i Parë nuk i lejon qeverisë të censurojë informacionin në lidhje me luftën që po zhvillon”, tha Terr.
Trump denoncon mbulimin e luftës
Deklarata e fundit e Carr erdhi në përgjigje të një postimi në mediat sociale nga Trump, duke akuzuar “mediat e lajmeve të rreme” se raportuan se aeroplanët amerikanë të furnizimit me karburant ishin goditur në një sulm iranian në Arabinë Saudite.
“Baza u godit disa ditë më parë, por aeroplanët nuk u ‘goditën’ ose ‘u shkatërruan’”, tha Trump në një postim në Truth Social. “Katër nga pesë nuk pësuan praktikisht asnjë dëmtim dhe janë tashmë përsëri në shërbim.”
Ai shtoi se raportimi për të kundërtën ishte qëllimisht mashtrues. “Gazetat dhe mediat e ulëta në fakt duan që ne ta humbasim Luftën”, shkroi ai.
Presidenti dhe aleatët e tij janë përballur me akuza se përdorin fuqinë e shtetit për të penalizuar mospajtimin dhe mbulimin kritik të lajmeve, duke ngritur shqetësime në lidhje me lirinë e shtypit.
Sondazhet tregojnë se lufta, e nisur nga SHBA-të dhe Izraeli më 28 shkurt, është kryesisht jopopullore në SHBA.
Një sondazh i kohëve të fundit i Quinnipiac zbuloi se 53 përqind e votuesve kundërshtojnë veprimin ushtarak kundër Iranit, përfshirë 89 përqind të demokratëve dhe 60 përqind të votuesve të pavarur.
Lufta është dënuar gjithashtu nga ekspertët ligjorë si një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar, i cili ndalon sulmet e paprovokuara.
Megjithatë, Trump ka ofruar arsyetime të ndryshueshme se pse ai beson se Irani përbën një kërcënim të menjëhershëm për sigurinë e SHBA-së.
Ai ka pohuar gjithashtu se lufta po vazhdon me sukses, pavarësisht sulmeve të vazhdueshme iraniane ndaj forcave amerikane në të gjithë rajonin dhe mbylljes së Ngushticës së Hormuzit, një arterie kyçe tregtare.
“Ne kemi fituar. Më lejoni t’ju them, ne kemi fituar”, tha ai në një tubim këtë javë në Kentucky. “Në orën e parë, mbaroi.”
Ndërkohë, administrata e tij ka fajësuar mediat e lajmeve për kthimin e opinionit publik kundër luftës.
“Megjithatë, disa në këtë ekip, në shtyp, thjesht nuk mund të ndalen”, tha Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth gjatë një informimi të premten.
Një ish-prezantues i Fox News, Hegseth bëri thirrje që gazetarët “patriotë” të shkruajnë tituj më optimistë në vend të kësaj. Ai denoncoi banderolat televizive që shkruanin, për shembull, “Lufta e Lindjes së Mesme intensifikohet”.
“Çfarë duhet të shkruhet në banderolë? Po sikur ‘Irani gjithnjë e më i dëshpëruar’? Sepse ata janë. Ata e dinë, dhe kështu e dini edhe ju, nëse mund të pranohet”, tha Hegseth.
Ai kritikoi në veçanti median CNN, për një raport që pohonte se administrata Trump kishte nënvlerësuar shanset që Irani të mbyllte Ngushticën e Hormuzit.
Hegseth tha me shaka se shpresonte që një marrëveshje e mundshme së shpejti do ta vendoste CNN nën kontrollin e David Ellison, djalit të aleatit të ngushtë të Trump dhe ekzekutivit të teknologjisë, Larry Ellison.
“Sa më shpejt që David Ellison ta marrë përsipër atë rrjet, aq më mirë”, shtoi ai.
