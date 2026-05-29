Goditje për Trump: Gjykata urdheron te hiqet emri i Trump nga “Kennedy Center”
Gjykatësi federal urdhëron kthimin e emrit origjinal dhe rrëzon planin për mbylljen dyvjeçare të qendrës prestigjoze të arteve.
Uashington – Përpjekja e Presidentit Donald Trump për të bashkëngjitur emrin e tij në Qendrën prestigjoze të Arteve “Kennedy” (Kennedy Center) është ilegale. Kështu vendosi të premten gjykatësi federal Christopher Cooper, duke shënuar një dështim ligjor për administratën e presidentit.
Sipas vendimit të gjykatësit Cooper, riemërimi i institucionit që nderon Presidentin John F. Kennedy në “Trump-Kennedy Center” shkel në mënyrë të drejtpërdrejtë ligjin federal. Gjuha e këtij ligji kërkon qartësisht që ndërtesa të nderojë “Presidentin Kennedy dhe vetëm Presidentin Kennedy”.
Si rrjedhojë, gjykata ka urdhëruar që institucioni të rikthehet menjëherë në emrin e tij origjinal dhe historik.
Rrëzohet Plani i Mbylljes Dyvjeçare
Urdhri për kthimin e emrit erdhi si pjesë e një vendimi më të gjerë, i cili gjithashtu përmbysi planin e shpallur në mars për mbylljen e qendrës për dy vite me qëllim renovimi.
Gjykatësi Cooper, i emëruar gjatë administratës Obama, sqaroi se riparimet në kampus mund të vazhdojnë dhe se një mbyllje e plotë në të ardhmen mund të jetë e ligjshme, por vetëm nëse bordi i qendrës konsultohet më hollësisht.
Ai kritikoi ashpër bordin aktual për marrjen e vendimit të mbylljes bazuar në një “prezantim të pamjaftueshëm dhe të njëanshëm të informacionit”, duke lënë pas dore detyrimet ligjore dhe pasojat negative që mbyllja do të kishte mbi programet artistike.
Përfshirja Personale e Trump në Detaje
Ky vendim është një goditje e fortë për Trump, i cili kishte shfaqur një interes të madh personal në rimodelimin dhe riemërimin e qendrës.
Gjatë seancave dëgjimore, zyrtarët e qendrës dëshmuan se Trump ishte përfshirë personalisht deri në detajet më të vogla të dizajnit të kampusit të ri dhe sallave të ballit – që nga lloji i karrigeve, planet për çelikun e ekspozuar në pjesën e jashtme, e deri te dizajni i kolonave dekorative.
Emri i Trump ishte vendosur tashmë në fasadën prej mermeri të ndërtesës dhjetorin e kaluar. Gjatë procesit gjyqësor, Departamenti i Drejtësisë u përpoq të mbronte lëvizjen duke pretenduar se “Trump-Kennedy Center” ishte thjesht një “nofkë joformale”. Megjithatë, gjykatësi e hodhi poshtë këtë argument, duke cituar deklaratat zyrtare të sekretares së shtypit të Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, e cila e kishte promovuar ngjarjen si një “riemërim” formal.
Reagimet dhe Beteja Ligjore
Padia u ngrit nga deputetja demokrate e Ohajos, Joyce Beatty, e cila shërben si anëtare ex officio në bordin e qendrës. Ajo argumentoi se lëvizjet e administratës Trump i privuan anëtarët e bordit nga e drejta ligjore për të votuar mbi planet e mbylljes dhe renovimit.
Pas vendimit, reagimet ishin të ndryshme:
Departamenti i Drejtësisë: Një zëdhënës deklaroi se do të vazhdojnë të mbrojnë aftësinë e Presidentit Trump për të “rikthyer qendrën në lavdinë e saj të mëparshme si qendra më e mirë e arteve skenike në vend, në mos në botë”.
Bordi i Qendrës: Roma Daravi, nënpresidentte e marrëdhënieve me publikun e qendrës, tha se mbeten të përkushtuar për të ndjekur çdo rrugë ligjore për të siguruar që “Trump Kennedy Center” të jetë një pikë referimi kulturore kombëtare.
Në një vendim tjetër të së premtes, gjykatësi Cooper hodhi poshtë kërkesën e një grupi për ruajtjen e trashëgimisë, i cili dëshironte të detyronte qendrën të konsultohej me grupe të jashtme përpara renovimeve, duke argumentuar se fushëveprimi aktual i punimeve të përshkruara nga drejtori ekzekutiv Matt Floca nuk e kërkonte një gjë të tillë.
