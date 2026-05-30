Trump premton të tërhiqet nga Kennedy Center pasi gjykata urdhëroi heqjen e emrit të tij
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka njoftuar se planifikon të tërhiqet nga drejtimi i Qendrës për Artet Performuese John F. Kennedy, pasi një gjykatës federal vendosi se emri i tij nuk mund të qëndrojë në ndërtesë.
Në një postim prej rreth 580 fjalësh të premten, Trump sulmoi gjykatësin Christopher Cooper, duke e cilësuar atë si të papërgjegjshëm. Ai e përshkroi gjithashtu qendrën artistike si një institucion në gjendje të keqe, që sipas tij vetëm ai mund ta rikthente në lavdinë e dikurshme.
“Fatkeqësisht, gjykatësi Cooper dhe e Majta Radikale do të preferonin ta shihnin të vdiste sesa Presidenti Trump ta transformonte në diçka për të cilën të gjithë mund të ishin krenarë”, shkroi Trump, duke iu referuar vetes në vetën e tretë.
Ndërhyrjet e Trumpit në Kennedy Center kanë qenë të debatueshme që nga fillimi.
Ndërtimi i qendrës nisi në vitin 1964, pak kohë pasi Presidenti John F. Kennedy u vra. Po atë vit, pasardhësi i tij, Lyndon B. Johnson, nënshkroi ligjin që e përcaktoi institucionin si një “memorial të gjallë” për presidentin e ndjerë.
Që nga fillimi i mandatit të tij të dytë, Trump ka kërkuar të riformësojë Uashingtonin sipas vizionit të tij, duke ndërmarrë projekte ndërtimi dhe duke vendosur banderola me fotografinë e tij në vende të ndryshme të kryeqytetit.
Brenda pak javësh nga inaugurimi i tij në shkurt të vitit 2025, ai shkarkoi anëtarët demokratë të bordit dypartiak të Kennedy Center dhe i zëvendësoi me të emëruarit e tij. Ai gjithashtu largoi drejtuesen e kahershme të institucionit, Deborah Rutter. Më pas, bordi zgjodhi Trumpin si kryetar të qendrës.
Reagimet më të forta erdhën në dhjetor, kur bordi votoi për riemërtimin e institucionit si “The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”.
Brenda një dite, ekipet e punës nisën vendosjen e emrit të Trumpit në pjesën e jashtme të ndërtesës.
Kritikët e dënuan menjëherë këtë veprim, duke argumentuar se ai binte ndesh me ligjin e vitit 1964 dhe përbënte mungesë respekti ndaj trashëgimisë së Presidentit Kennedy.
Mes presionit publik dhe anulimeve të shumta nga artistë e interpretues, Trump njoftoi në shkurt se qendra do të mbyllej për dy vjet duke filluar nga korriku, me arsyetimin se do të kryheshin rinovime.
Përfaqësuesja në Kongres Joyce Beatty, e cila është gjithashtu anëtare e bordit të Kennedy Center, ngriti padi për të ndaluar mbylljen e institucionit dhe për të kërkuar heqjen e emrit të Trumpit.
Në vendimin e së premtes, gjykatësi Christopher Cooper, i emëruar nga ish-Presidenti Barack Obama, i dha të drejtë Beatty-t.
Ai urdhëroi që emri i Trumpit të hiqet nga fasada e qendrës, si dhe nga të gjitha tabelat dhe materialet zyrtare brenda 14 ditësh, duke iu referuar ligjit të vitit 1964.
“Statuti themelues i Kennedy Center e bën plotësisht të qartë se qendra duhet të mbajë emrin e Presidentit Kennedy dhe nuk mund të ketë ndonjë emër tjetër zyrtar apo memorial publik vetëm mbi bazën e një vendimi të njëanshëm të bordit”, shkroi Cooper.
“Kongresi i dha emrin Kennedy Center dhe vetëm Kongresi mund ta ndryshojë atë.”
Gjykatësi rrëzoi gjithashtu vendimin e bordit të drejtuar nga Trump për t’u hequr të drejtën e votës disa anëtarëve të bordit, përfshirë Beatty-n, të cilët mbajnë vendet e tyre në bazë të një akti të Kongresit.
“Nëse anëtarët e bordit gëzojnë në parim të drejtën e votës, çfarë e autorizon bordin t’ua heqë atë në mënyrë të njëanshme disa prej tyre?”, shkroi Cooper në vendimin e tij.
“Pa autorizim nga Kongresi, bordi nuk mund t’i heqë të drejtën e votës një anëtari të emëruar ligjërisht të Kennedy Center për çështje ku të gjithë anëtarët e tjerë kanë të drejtë vote.”
Në pjesën e fundit të vendimit prej 94 faqesh, Cooper trajtoi edhe çështjen e mbylljes së planifikuar të qendrës.
Ai vuri në dukje se zyrtarë të administratës Trump kishin promovuar përdorimin e Kennedy Center për festimet e 250-vjetorit të Shteteve të Bashkuara, gjë që binte ndesh me pretendimin se ndërtesa ishte e pasigurt.
“Ish-Presidenti i Kennedy Center, Richard Grenell, theksoi se qendra do të ishte një nga vendet kryesore për festimet e 250-vjetorit të Amerikës – një ide shqetësuese nëse qendra është aq e rrezikshme sa pretendojnë tani të pandehurit”, shkroi Cooper.
Ai shtoi se deri më 1 shkurt, qendra kishte planifikuar të vazhdonte me një proces rinovimi të fazuar dhe nuk kishte përmendur asnjë shqetësim sigurie.
Megjithëse mbyllja e Kennedy Center është teknikisht brenda kompetencave të bordit, gjykatësi arriti në përfundimin se bordi ka të ngjarë të ketë shkelur detyrimin ligjor për ta administruar institucionin me kujdes dhe përgjegjësi.
Për këtë arsye, ai lëshoi një urdhër të përkohshëm që ndalon mbylljen e qendrës.
“Anëtarët e bordit mund ta kishin vlerësuar mbylljen në mënyra të ndryshme dhe të kujdesshme. Kjo nuk ishte njëra prej tyre”, shkroi ai.
Vendimi shkaktoi reagim të menjëhershëm nga Trump në platformën e tij Truth Social.
Presidenti deklaroi se synon të punojë me Kongresin për t’ia transferuar institucionin atij, në mënyrë që ligjvënësit të vendosin për të ardhmen e qendrës.
“Ne do të punojmë me Kongresin për t’ia kthyer këtë institucion në rënie atij, në mënyrë që të vendosin vetë çfarë duhet bërë”, shkroi Trump.
Ai sulmoi gjithashtu gjykatësin Cooper, duke e akuzuar për trajtim të padrejtë dhe duke deklaruar se nuk dëshiron të vazhdojë të jetë pjesë e projektit nëse nuk lejohet të zbatojë vizionin e tij.
“Gjykatësi Cooper duhet të turpërohet. Nuk mund të jem pjesë e një situate ku rreziku për publikun lejohet të vazhdojë hapur”, shkroi Trump.
“Nëse nuk jam i lirë të bëj atë që bëj më mirë se kushdo tjetër – ta rikthej këtë institucion fizikisht, financiarisht dhe artistikisht – nuk kam asnjë interes të vazhdoj një rrugëtim që do të ishte vetëm një udhëtim pa shpresë drejt ‘Never Never Land’.”
Ndërkohë, Joyce Beatty e përshëndeti vendimin si një fitore për sundimin e ligjit.
“Kennedy Center është një institucion që i përket popullit amerikan, jo Donald Trumpit”, deklaroi ajo.
“Ai e ka përdhosur këtë memorial të shenjtë për interesat e tij personale. Jam krenare që luftova për sundimin e ligjit dhe për mbrojtjen e këtij institucioni të rëndësishëm.”
