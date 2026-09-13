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13 Sht 2026
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Greqia

AEK ndalet në Tripoli: barazim 1-1 me Asterasin

Dy gola në pjesën e parë dhe barazim 1-1 në "Theodoros Kolokotronis" — AEK-ja humbet pikë të arta në garën e titullit.

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Stadiumi 'Theodoros Kolokotronis' në Tripoli. Foto: Wikimedia Commons

AEK Athinë është ndalur në transfertë, duke barazuar 1-1 me Asteras Tripolis në Stadiumin “Theodoros Kolokotronis”, në raundin e 4-t të Super League-s greke, në ndeshjen e luajtur sot, më 13 shtator 2026.

Të dy golat e ndeshjes u shënuan në pjesën e parë. Pjesa e dytë u zhvillua me ritëm dhe tensione të larta, por përfundoi pa gola, duke e lënë të pandryshuar deri në fund rezultatin e pjesës së parë.

Me këtë barazim, AEK-ja humbi dy pikë të çmuara në garën e titullit. Skuadra nga Athina ka tani 8 pikë në 4 ndeshje (2 fitore, 2 barazime) dhe mbetet pa humbje këtë sezon, por pa fitore në dy ndeshjet e fundit jashtë shtëpie.

Nga ana tjetër, Asteras Tripolis mori pikën e parë të sezonit (4 ndeshje, 0 fitore, 1 barazim, 3 humbje) dhe vazhdon të jetë në zonën e rrezikut të renditjes, megjithëse barazimi ndaj një pretendenti për titull mund t’i japë moral skuadrës për vazhdimësinë.

Vlen të theksohet se kjo është vetëm ndeshja e dytë në pesë vitet e fundit ku Asteras-i i merr pikë AEK-ut në Tripoli.

Burimi: Sportradar / ESPN

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