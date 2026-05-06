Aeroplanmbajtësja amerikane USS Gerald Ford largohet nga Deti Mesdhe, pritet të kthehet në Virxhinia
Aeroplanmbajtësja amerikane USS Gerald Ford u largua këtë të mërkurë nga Deti Mesdhe, sipas të dhënave nga faqja e internetit MarineTraffic.
Ky është një veprim që mund të kufizojë aftësitë ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, në një kohë kur një armëpushim i brishtë ka zëvendësuar armiqësitë.
Fotot amatore në mediat sociale tregojnë aeroplanmbajtësen më të madhe në botë duke kaluar Ngushticën e Gjibraltarit duke u drejtuar drejt perëndimit, duke transportuar dhjetëra avionë në urën e saj.
Anija luftarake USS Gerald Ford ka qenë në det për dhjetë muaj, qëndrimi më i gjatë i një aeroplanmbajtëseje amerikane që nga fundi i Luftës së Ftohtë, sipas Institutit Amerikan Detar.
Sipas informacioneve nga Wall Street Journal dhe Washington Post, anija luftarake USS Gerald Ford do të kthehet në bazën e saj në Norfolk, Virxhinia, në bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara.
Rreth njëzet anije luftarake amerikane, përfshirë transportuesit e avionëve USS Abraham Lincoln dhe USS George Bush, mbeten në zonë, sipas një zyrtari amerikan.
Përpara se të lundronte drejt Mesdheut dhe rajonit të Lindjes së Mesme, anija ajrore USS Gerald Ford ishte në Karaibe ku mori pjesë në operacionet amerikane kundër anijeve që dyshohej se ishin të përfshira në tregtinë e drogës, kapi anije cisterna nën sanksione dhe mori pjesë në operacionin për kapjen e Nicolas Maduros.
Aeroplanmbajtësja u nis për në Lindjen e Mesme në mesin e shkurtit. Në fund të marsit, ajo u nis për në Kroaci për riparime dhe mirëmbajtje pas një zjarri. Sipas raporteve të shtypit amerikan, anija USS Gerald Ford po përballet gjithashtu me probleme me infrastrukturën e saj shëndetësore.
🇺🇸Norfolk revs…USS Gerald R. Ford heads west through the Strait of Gibraltar today. Finally on her way home after an epic deployment – currently 316 days since she left the US.Via @Gibdan1 pic.twitter.com/0nnCzYohxJ
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.