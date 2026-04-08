☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 08 April 2026
S&P 500 6,617 ▲0.08%
DOW 46,584 ▼0.18%
NASDAQ 22,018 ▲0.1%
NAFTA 93.72 ▼17.03%
ARI 4,818 ▲2.84%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132 EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132
₿ CRYPTO
BTC $71,532 ▲ +4.54% ETH $2,242 ▲ +7.27% XRP $1.3739 ▲ +5.26% SOL $84.2900 ▲ +6.36%
08 Apr 2026
Breaking
Nënshkruhen marrëveshjet për projektin “Korpusi i Institucioneve të Pavarura” Mbi 100 sportistë pjesëmarrës në turneun kombëtar për personat me aftësi të kufizuara intelektuale Duka në ceremoninë përmbyllëse të “AF Triumph Cup Events”, festën e futbollit për të rinjtë Luftëtari shkarkon Bledar Devollin pas humbjes me Besën, zgjedh Neritan Novin trajner të ri Neuer “X- factor”, portieri shkëlqen edhe një herë në “Bernabeu”: 40 vjeç, por jam ende këtu!
Menu
Sporti

Afan, heroi i Bosnjës: Donnarumma u çmend, letrën e penalltive do ta nxjerr në ankand për bamirësi

· 2 min lexim

Një djalosh 14-vjeçar u bë hero kombëtar në Bosnjë. Quhet Afan Cizmic dhe luan me moshat e Celik. Në Zenica, gjatë finales së Play-off-it të Botërorit kundër Italisë, ishte në fushë si mbledhës topash. Dhe gjatë penalltive ishte ai që i ‘vodhi’ letrën me emrat e gjuajtësve Donnarumma-s.

“Gjithë ndeshjen mendoja se si mund t’i ndihmoja idhujt e mi. Në momentin e penalltisë së parë të Tahirovic pashtë portierin e Italisë që shihte një letër dhe pastaj e linte te vija e zonës. Vrapova në fushë për ta marrë, ishte veprim instiktiv dhe me zemër, pa menduar për pasojat dhe gjykimet. Doja vetëm të ndihmoja vendin tim”, – ka thënë djaloshi në një intervistë të fundit.

Gjesti i Afan e tërboi Donnarumma-n: “Gigio u çmend, mendonte se fajtor ishte një nga stjuardët dhe filloi të ulëriste ndaj njërit prej tyre. Pastaj tentoi të rrëmbente letrën e Vasilj dhe arbitri u detyrua të ndërhynte për ta ndalur. Nuk ishte i qetë, prandaj u hodh keq te penalltitë tona. Është nga portierët më të mirë në botë, por në atë rast ishte shumë nervoz dhe nuk u përqendrua”.

Pastaj djaloshi tregon planin që ka për letrën që i mori portierit ‘axurr’: “Bashkë me babanë kemi vendosur ta ruajmë atë letër. Pas kualifikimit të gjithë më komplimentuan, në fushë dhe jashtë saj. Disa televizione më intervistuan. Me ndihmën e babait do doja të nxirrja në ankand letrën e Donnarumma-s. Na pëlqen të mbledhim fonde për bamirësi për fëmijët, veçanërisht ata që janë të sëmurë dhe kanë nevojë”.

The post Afan, heroi i Bosnjës: Donnarumma u çmend, letrën e penalltive do ta nxjerr në ankand për bamirësi appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu