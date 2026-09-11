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Bota

AfD padit kancelarin Merz për deklaratën e “spastrimit etnik”

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Gazeta “Bild” raportoi të premten se partia gjermane AfD ka ngritur një padi penale kundër kancelarit Friedrich Merz, pasi ai deklaroi se politika e migracionit e partisë së ekstremit të djathtë përbën “spastrim etnik” për punëtorët e kualifikuar.

Stephan Brandner, sekretari parlamentar i grupit parlamentar të AfD-së, tha se komentet e Merz ishin “të natyrës kriminale” dhe “krejtësisht të papranueshme”. Grupi parlamentar “qëndron fort në bazë të kushtetutës”, shtoi ai.

Në përballjen e tij të parë publike me AfD-në që nga fitorja e zgjedhjeve të së dielës në Saksoni-Anhalt, Merz tha në një debat të tensionuar parlamentar se partia e ekstremit të djathtë do të shkatërronte një nga shtyllat e ekonomisë gjermane përmes një fushate raciste të dëbimeve masive.

“Termi ‘emigracion’ nuk është gjë tjetër veçse një sinonim i spastrimit etnik bazuar në origjinë dhe ngjyrën e lëkurës”, tha ai të mërkurën, ndërsa partitë e tjera në parlament e pritën deklaratën me duartrokitje.

Për ekstremistët, termi “remigrim” i referohet dëbimit masiv të njerëzve me prejardhje emigranti. Shërbimi i inteligjencës së brendshme gjermane, Zyra Federale për Mbrojtjen e Kushtetutës, e karakterizon remigrimin si një koncept që “synon të krijojë shoqëri të përcaktuara etnikisht dhe kështu të dëbojë të gjithë ‘të huajt’”.

Në programin e saj zgjedhor në Saksoni-Anhalt, AfD bëri thirrje për politika “remigrimi” për të përshpejtuar dëbimet e azilkërkuesve të refuzuar dhe kriminelëve të huaj.

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