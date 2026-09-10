OpenAI pretendon se ka zgjidhur problemin matematikor që i ka sfiduar njerëzit për dekada
OpenAI pretendon se ka zgjidhur një problem të madh matematikor që i ka sfiduar njerëzit për gati një shekull, raporton The Guardian.
Kompania që qëndron pas ChatGPT tha se kishte zgjidhur problemin Navier-Stokes, një nga shtatë Problemet e Çmimit të Mijëvjeçarit, të publikuara nga Clay Mathematics Institute për të nxjerrë në pah disa prej enigmave më të mëdha të pazgjidhura në këtë fushë.
Megjithatë, njoftimi u përfshi shpejt në polemika pasi matematikani Tristan Buckmaster, profesor në Universitetin e Nju Jorkut, tha se OpenAI e përshpejtoi punën e saj për problemin pasi mësoi se ai dhe një studiues tjetër në Anthropic, një kompani rivale e OpenAI, ishin gati të njoftonin arritjen e tyre.
Buckmaster kishte shqetësime të mëtejshme, sepse puna ende në proces e dy studiuesve ishte ruajtur në modelin Codex të OpenAI, i cili përdoret për shkrimin e programeve kompjuterike, duke krijuar potencialisht mundësinë që puna të ishte e dukshme për ekipin e OpenAI.
Në një dokument të publikuar në faqen e tij të internetit, ai shtoi: “Nuk e di se çfarë bëri modeli i tyre apo si e bëri. Nuk e di nëse të dhënat tona u përdorën. Nuk po akuzoj askënd për asgjë.”
Në një konferencë për shtyp të martën, studiuesi i OpenAI, Sebastien Bubeck, mohoi se kompania kishte përdorur punën e dy studiuesve ose kishte aksesuar materiale të shpërndara në serverët e OpenAI.
Njoftimi i OpenAI për këtë arritje dha më shumë hollësi, duke thënë se kompania ishte frymëzuar për ta nisur këtë përpjekje pasi kishte dëgjuar zëra se dy Probleme të Çmimit të Mijëvjeçarit ishin zgjidhur. Kompania tha gjithashtu se nuk mund ta përjashtonte mundësinë që të dhënat nga përdorimi i produkteve të saj prej dy studiuesve “të kenë ndihmuar në përmirësimin e modeleve tona”.
OpenAI tha se e trajtoi problemin Navier-Stokes me një sistem të brendshëm të OpenAI që ishte më i fuqishëm se modeli i saj më i fundit GPT-6 Astra. Rreth 10.000 agjentë të inteligjencës artificiale, sisteme AI që kryejnë detyra në mënyrë autonome, punuan njëkohësisht mbi problemin dhe arritën në zgjidhje brenda 88 orësh.
Kjo arritje është më e fundit që tregon se si modelet e avancuara të inteligjencës artificiale, të cilat konsumojnë sasi të jashtëzakonshme fuqie kompjuterike, po hyjnë gjithnjë e më shumë dhe po riformësojnë fushën e matematikës. Në maj, OpenAI pretendoi se kishte bërë përparim në një tjetër problem matematikor, të propozuar për herë të parë 80 vjet më parë, ndërsa Google DeepMind gjithashtu ka pretenduar arritje në matematikë me modelet e saj.
Bubeck tha se zgjidhja e problemit Navier-Stokes ishte “një kulm spektakolar i trajektores që kemi parë gjatë 12 muajve të fundit”.
Problemi Navier-Stokes shtron pyetjen nëse ekuacionet që përdoren për të përshkruar lëvizjen e fluideve, si ajri dhe uji, dështojnë në kushte të caktuara. Prova e OpenAI sugjeron se po, me ekuacionet që herë pas here “shpërthejnë”, ndërsa shpejtësia e fluideve bëhet, në mënyrë të pamundur, e pafundme. Modelit GPT-6 Astra të OpenAI iu deshën rreth 17 orë për të verifikuar zgjidhjen.
Përtej përplasjes me Buckmaster, njoftimi për arritjen matematikore i jep gjithashtu OpenAI mundësinë ta paraqesë teknologjinë e saj në një dritë pozitive pas një periudhe alarmi lidhur me sigurinë e mënyrës se si po zhvillohet ajo.
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