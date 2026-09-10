Ambulanca e parë diellore që po transformon shëndetësinë në zonat e largëta, edhe pasi perëndon dielli
Ambulanca e parë në botë që funksionon me energji diellore ka dalë zyrtarisht në rrugë, në atë që është përshkruar si një “hap i parë i rëndësishëm drejt së ardhmes së kujdesit shëndetësor të qëndrueshëm”.
Studentët e Solar Team Eindhoven në Universitetin e Teknologjisë Eindhoven, në Holandë, kanë zhvilluar “Stella Juva”, një ambulancë e miratuar për qarkullim rrugor që funksionon si automjet elektrik (EV), e furnizuar me energji nga panele diellore plotësisht të integruara, raporton Euronews.com
Energjia e prodhuar nga dielli ruhet në një bateri 50 kWh, duke i mundësuar ambulancës të vazhdojë të lëvizë në mënyrë të sigurt dhe të ofrojë kujdes shëndetësor në zona të largëta, ku shpesh mungojnë infrastruktura e besueshme, energjia elektrike dhe mundësitë për furnizim me karburant, edhe pasi dielli ka perënduar.
Ndryshe nga ambulancat tradicionale, të cilat marrin pacientët dhe i transportojnë drejt një spitali, Stella Juva e çon kujdesin shëndetësor drejtpërdrejt te njerëzit që kanë nevojë për të.
“Kur një profesionist i kujdesit shëndetësor mbërrin në një qendër shëndetësore, ai mund të hapë panelet diellore nga ana e ambulancës”, thotë për Euronews Earth Yarno Basten nga Solar Team Eindhoven.
“Kjo ndihmon në prodhimin e energjisë shtesë dhe siguron hije për ofrimin e kujdesit shëndetësor. Kur qëndron e palëvizur, ambulanca prodhon më shumë energji diellore sesa konsumojnë pajisjet mjekësore. Kjo do të thotë se punonjësit e kujdesit shëndetësor mund të vazhdojnë t’i përdorin pajisjet mjekësore në çdo kohë.”
Gjatë testit të saj të parë praktik, në bashkëpunim me organizatën ndërkombëtare shëndetësore Amref Health Africa, Stella Juva përshkoi më shumë se 800 kilometra, duke udhëtuar në zona të ndryshme në terren në rajonin Narok të Kenias.
Në një moment, ekipit iu deshën gjashtë orë udhëtim në rrugë të vështira për të arritur në një zonë të largët në Mosiro.
“Gjatë sfidës përfundimtare në Kenia, ambulanca diellore përballoi terren të vështirë jashtë rruge”, thotë Basten. “Gjatë këtij udhëtimi jashtë rruge, u prish lidhja që bashkon rrotat e përparme me mekanizmin e drejtimit.
“Fatmirësisht, kjo pjesë ishte projektuar për të qenë pjesa e parë që do të thyhej. Brenda vetëm gjysmë ore, ekipi arriti ta zëvendësonte me një pjesë të re, në mënyrë që Stella Juva të mund ta përfundonte udhëtimin e saj.”
Stella Juva është e pajisur me aparatura mjekësore për të cilat organizatat shëndetësore në zonat e largëta kanë nevojë urgjente, si aparat me rreze X, ekografi, defibrilator të jashtëm automatik (AED) dhe pajisje ftohëse për vaksinat.
Gjatë një testi dyditor, ambulanca diellore dëshmoi se mund të kishte ofruar kujdes mjekësor për rreth 200 persona.
Kur qëndronte e palëvizur, Stella Juva prodhoi më shumë energji diellore sesa konsumoi ndërsa përdorte njëkohësisht të gjitha pajisjet mjekësore. Studiuesit thonë se kjo tregon se ambulanca mund të funksionojë në një “mënyrë të pavarur energjetikisht”, duke u mundësuar punonjësve të kujdesit shëndetësor të vazhdojnë të përdorin pajisjet mjekësore në çdo kohë.
“Është vërtet e mrekullueshme për ekipin të shohë potencialin e Stella Juva në praktikë”, thotë drejtuesi i ekipit, Mathijs van Gerven. “Jo vetëm për të udhëtuar në mënyrë të qëndrueshme, por edhe për të qenë në gjendje të ofrojë kujdes plotësisht të pavarur. Veçanërisht në zonat e largëta, ku energjia shpesh është e pakët, kjo mund të bëjë gjithë ndryshimin.”
“Në Narok, distancat e gjata dhe furnizimi jo i qëndrueshëm me energji elektrike vazhdojnë ta bëjnë të vështirë aksesin në kujdes shëndetësor cilësor”, thotë Geoffrey Sadera, drejtues projekti për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Amref Health Africa.
“Stella Juva mund të çojë në komunitetet e largëta jo vetëm punonjësit e shëndetësisë, por edhe energjinë dhe pajisjet mjekësore të nevojshme për të ekzaminuar dhe diagnostikuar njerëzit në vend.”
Për shembull, gjatë vetëm një misioni në terren, Stella Juva mund t’u ofrojë ekografi deri në 40 grave shtatzëna. Kjo mund të jetë, në kuptimin e mirëfilltë, një mënyrë për të shpëtuar jetë në Narok dhe në qarqet përreth, të cilat përballen me nivele të larta të vdekshmërisë së nënave dhe fëmijëve.
“Nëse do të mund ta vendosnim Stella Juva në këto zona, ndikimi i mundshëm do të ishte i jashtëzakonshëm: mund t’i identifikonim rreziqet më herët, të ndërhynim më shpejt dhe, në fund, të shpëtonim jetë”, thotë Sadera.
Pas testit të suksesshëm, ekipi kërkimor shpreson që rezultatet mbresëlënëse të frymëzojnë kompani, organizata sociale dhe qeveri për t’u përballur me sfidat shoqërore. Ekipi thotë se është i hapur për bashkëpunim me palë që dëshirojnë të eksplorojnë mundësinë e zgjerimit të kësaj shpikjeje.Euronews.com
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