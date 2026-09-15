SHBA kërkon konfiskimin e 61 milionë dollarëve në kriptomonedha të lidhura me shitjet e zeza të naftës iraniane
Departamenti amerikan i Drejtësisë ka ngritur një padi civile për konfiskimin e 61 milionë dollarëve në kriptomonedha, të cilat dyshohet se janë të lidhura me shitjet e zeza të naftës së ushtrisë iraniane. Lajmi u publikua në orët e para të së martës, më 15 shtator, dhe shënon një goditje të re ekonomike ndaj Teheranit në kulmin e luftës mes SHBA-së dhe Iranit.
Sipas padisë, Irani është mbështetur në “shitjet e paligjshme të naftës së sanksionuar për të financuar operacionet e tij ushtarake dhe terroriste”. Prokurorët amerikanë pretendojnë se Teherani ka përdorur një rrjet aktorësh të kriptomonedhave në Kinë dhe vende të tjera për të pastruar më shumë se 61 milionë dollarë të fituara nga shitja e naftës.
“Ankesa e sotme tregon aftësinë e FBI-së për të ndjekur paranë, për të çmontuar skemat e paligjshme dhe për të mbajtur përgjegjës ata që kërkojnë të financojnë terrorizmin dhe të shmangin sanksionet”, thuhet në deklaratën e Departamentit të Drejtësisë. “Duke i prerë fondet e fituara nga shitja në tregun e zi e naftës së papërpunuar, ushtria iraniane dhe grupet terroriste do të privohen nga burimet e nevojshme për të kryer sulme.”
Veprimi ligjor është më i fundit në një seri masash të marra nga prokurorët amerikanë kundër Iranit, që po përpiqen të thajnë burimet financiare që furnizojnë luftën e Teheranit. Nafta ka qenë prej kohësh arteria kryesore e ekonomisë iraniane, ndërsa sanksionet ndërkombëtare e kanë shtyrë Teheranin drejt tregtisë së zezë dhe rrjeteve financiare të fshehta.
Lufta SHBA–Iran, e cila hyri në muajin e shtatë, ka shndërruar tashmë kontrollin mbi naftën në një fushë beteje qendrore: Teherani ka bllokuar Ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës kalonte rreth një e pesta e naftës botërore, ndërsa aleatët e tij huthi po përpiqen të marrin kontrollin e Ngushticës Bab al-Mandeb. Konfiskimi i parave dixhitale tregon se Uashingtoni po lufton në disa fronte njëherësh — në det, në ajër dhe tashmë edhe në sistemin financiar global.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/15/iran-war-live-centcom-refutes-iran-claim-supertanker-hit-hormuz-mines
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