EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
BTC $78,007 ▲ +1.93% ETH $2,389 ▲ +2.8% XRP $1.4527 ▲ +0.71% SOL $87.9900 ▲ +2.52%
22 Apr 2026
Sporti

Agjenti i Lewandowski-t zbarkon në Itali, Juve “parakalon” Milan

· 2 min lexim

Mes Barcelonës dhe Serie A, e ardhmja e Robert Lewandowskit është e gjitha për t’u vendosur. Fakti që në përfundim të këtij sezoni i përfundon kontrata, bën që Lewandowski të kthehet në një okazion për disa klube, mbi të gjitha në Serie A. Milan dhe Juve e kanë vendosur “bomberin” polak në majën e listës së dëshirave, por fjalën e parë pritet ta ketë Laporta pasi dëshira e Lewa-s është të qëndrojë të paktën edhe për një tjetër vit në Barcelonë. Nëse nuk arrihet një akord, atëherë super agjenti i tij Pini Zahavi do të përpiqet t’i gjejë një sistemim të ri.

Sipas TuttoSport, në këtë pikë, Juventus ka parakaluar Milan pasi “Zonja e Vjetër” ka në dorë ofertën më të mirë ekonomike. Gjithnjë sipas TuttoSport, Juve është gati t’i ofrojë 6 milionë euro kesh, plus bonuse të ndryshme.

E përditshmja italiane shkon edhe më tej duke zbuluar se Pini Zahavi do të jetë i pranishëm në “San Siro” këtë fundjavë për të ndjekur live super sfidën Milan-Juventus. Zahavi pritet të zhvillojë takime me përfaqësues të dy klubeve, më pas t’ia kalojë topin Lewandowski-t pasi do të jetë polaku që do të thotë fjalën i fundit në lidhje me të ardhmen e tij.

