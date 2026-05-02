AGSH: Gjuha denigruese ndaj medias rrezikon lirinë e shtypit
Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë (AGSH) ka reaguar ndaj deklaratave të kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë një fjalimi publik të shtunën, duke i cilësuar si të papranueshme termat që u përdorën kundër mediave, pronarëve dhe gazetarëve. Asociacioni paralajmëron se kjo retorikë dëmton klimën e lirshëm të shtypit dhe rrezikon delegjitimimin e punës gazetareske.
Raporton shqiptarja se AGSH përmend si shembuj etiketime si “mafia e fjalës së lirë”, “pronarë mafiozë mediash”, “vrasës të të vërtetave” dhe “shërbëtorë të përulur”, të cilat, sipas asociacionit, tentojnë të delegjitimojnë median për shkak të linjës editoriale, qëndrimeve kritike apo hapësirës që i jepet aktorëve publikë.
Asociacioni thekson se kritika ndaj mediave është e legjitime në një shoqëri demokratike, por duhet të kufizohet nga norma të përgjegjshme: ajo nuk mund të shndërrohet në gjuhë linçuese, intimidim publik apo sulme të përgjithësuara ndaj gazetarëve dhe redaksive. Për më tepër, politikanët dhe drejtuesit e lartë kanë një përgjegjësi të shtuar për të shmangur retorikën që nxit armiqësi apo presion ndaj mediave.
AGSH nënvizon gjithashtu se problemet reale në mediat shqiptare—përfshirë çështjet e pronësisë, transparencës dhe presioneve politike e ekonomike—duhet të adresohen përmes debatit publik të përgjegjshëm, mekanizmave ligjorë, vetërregullimit dhe forcimit të standardeve profesionale, jo përmes sulmeve denigruese që rrezikojnë sigurinë e gazetarëve, siç është trajtuar edhe në disa publikime nga shqiptarja.
