Tiranë 14°C · Pjesërisht vranët 02 May 2026
S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 101.94 ▼2.98%
ARI 4,645 ▲0.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
₿ CRYPTO
BTC $78,398 ▼ -0.16% ETH $2,306 ▼ -0.21% XRP $1.3915 ▼ -0.19% SOL $84.0300 ▼ -0.15%
S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 101.94 ▼2.98 % ARI 4,645 ▲0.32 % S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 101.94 ▼2.98 % ARI 4,645 ▲0.32 %
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
Breaking
Arsenal mbyll pjesën e parë 3-0 ndaj Fulham në derbin e Londrës AGSH: Gjuha denigruese ndaj medias rrezikon lirinë e shtypit Aksident i rëndë në Shkodër, humb jetën pasagjeri Emiratet e Bashkuara Arabe heqin të gjitha masat paraprake të trafikut ajror të vendosura gjatë sulmeve iraniane Irani: SHBA nuk e do propozimin, lufta mund të nisi sërish
Menu
Kronika

AGSH: Gjuha denigruese ndaj medias rrezikon lirinë e shtypit

· 2 min lexim

Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë (AGSH) ka reaguar ndaj deklaratave të kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë një fjalimi publik të shtunën, duke i cilësuar si të papranueshme termat që u përdorën kundër mediave, pronarëve dhe gazetarëve. Asociacioni paralajmëron se kjo retorikë dëmton klimën e lirshëm të shtypit dhe rrezikon delegjitimimin e punës gazetareske.

Raporton shqiptarja se AGSH përmend si shembuj etiketime si “mafia e fjalës së lirë”, “pronarë mafiozë mediash”, “vrasës të të vërtetave” dhe “shërbëtorë të përulur”, të cilat, sipas asociacionit, tentojnë të delegjitimojnë median për shkak të linjës editoriale, qëndrimeve kritike apo hapësirës që i jepet aktorëve publikë.

Asociacioni thekson se kritika ndaj mediave është e legjitime në një shoqëri demokratike, por duhet të kufizohet nga norma të përgjegjshme: ajo nuk mund të shndërrohet në gjuhë linçuese, intimidim publik apo sulme të përgjithësuara ndaj gazetarëve dhe redaksive. Për më tepër, politikanët dhe drejtuesit e lartë kanë një përgjegjësi të shtuar për të shmangur retorikën që nxit armiqësi apo presion ndaj mediave.

AGSH nënvizon gjithashtu se problemet reale në mediat shqiptare—përfshirë çështjet e pronësisë, transparencës dhe presioneve politike e ekonomike—duhet të adresohen përmes debatit publik të përgjegjshëm, mekanizmave ligjorë, vetërregullimit dhe forcimit të standardeve profesionale, jo përmes sulmeve denigruese që rrezikojnë sigurinë e gazetarëve, siç është trajtuar edhe në disa publikime nga shqiptarja.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu