☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 23 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
₿ CRYPTO
BTC $75,710 ▼ -1.43% ETH $2,075 ▼ -2.11% XRP $1.3446 ▼ -0.59% SOL $84.8800 ▼ -1.85%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
23 May 2026
Breaking
Referendumi për kryetarin në PD/ Pjesëmarrje e ulët në Përmet, Pustec dhe Këlcyrë Zgjedhjet për kreun e PD/ Pas mbylljes së votimit, nis procesi i numërimit të fletëve Referendumi për konfirmimin e Berishës/ PD tha mbi 28 mijë, Salianji publikon numrin e vërtetë të pjesëmarrjes Votimi për kreun e PD mbyllet në të gjitha degët, pritet rezultati AI hyn në botën e kujdesit personal – robotët që presin flokë po bëhen viral
Menu
Teknologji

AI hyn në botën e kujdesit personal – robotët që presin flokë po bëhen viral

· 1 min lexim

Qytetet në të gjithë Kinën po vendosin robotë me Al në vend të berberëve njerëz, të cilët përdorin skanimin 3D dhe teknologjinë robotike të prerjes për të ofruar prerje flokësh të shpejta dhe të automatizuara.

Këto stacione futuriste për kujdesin personal ofrojnë një qasje të re ndaj kujdesit personal, duke zëvendësuar stilistët njerëzorë me sisteme të automatizuara.

Klientët ulen nën sensorët e përparuar që skanojnë kokën e tyre, analizojnë formën e fytyrës dhe strukturën e flokëve.

Një algoritëm i Al përcakton prerjen dhe krahu robotik e ekzekuton me saktësi.

Ndërsa kostot e ulëta dhe kohët e shkurtra të pritjes vlerësohen shumë, koncepti ka ndezur një debat të gjerë në internet në lidhje me besimin dhe sigurinë.

Shumë konsumatorë ngurrojnë t’u besojnë krahëve robotikë, ndërsa të tjerë thjesht habiten kur shohin shërbimet fizike dhe të përditshme të automatizohen. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë