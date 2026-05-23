ChatGPT integrohet në PowerPoint – AI tashmë mund të krijojë prezantime automatikisht
Përdoruesit e Microsoft PowerPoint tani mund të shfrytëzojnë integrimin me OpenAI dhe ChatGPT direkt brenda aplikacionit, duke mundësuar krijimin dhe editimin automatik të prezantimeve.
Funksioni i ri e sjell ChatGPT si një asistent brenda PowerPointit, i cili mund të gjenerojë “slajde”, tekst, strukturën e prezantimit, mesazhe dhe elemente vizuale bazuar në komanda të thjeshta me tekst (prompt-e). Përdoruesit mund t’i kërkojnë AI-së të krijojë një prezantim nga zero ose të përmirësojë një ekzistues.
Sipas raportimeve, ky mjet mund të lidhet edhe me shërbime të tjera si Gmail, Outlook dhe SharePoint, duke i mundësuar sistemit të ndërtojë prezantime nga dokumente dhe komunikime ekzistuese. Kjo e bën procesin e punës më të shpejtë dhe më efikas, veçanërisht për përdoruesit e biznesit.
Aktualisht, funksioni është në fazë beta dhe i disponueshëm për një numër të kufizuar përdoruesish, por pritet të zgjerohet gradualisht në të ardhmen.
Ky zhvillim shihet si pjesë e garës së madhe në fushën e inteligjencës artificiale, ku kompani si Google dhe Anthropic po integrojnë gjithashtu mjete të ngjashme në platformat e tyre të punës. /Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.