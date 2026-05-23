S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
₿ CRYPTO
BTC $74,950 ▼ -3.31% ETH $2,039 ▼ -4.48% XRP $1.3309 ▼ -2.7% SOL $82.9000 ▼ -5.55%
Teknologji

ChatGPT integrohet në PowerPoint – AI tashmë mund të krijojë prezantime automatikisht

· 2 min lexim

Përdoruesit e Microsoft PowerPoint tani mund të shfrytëzojnë integrimin me OpenAI dhe ChatGPT direkt brenda aplikacionit, duke mundësuar krijimin dhe editimin automatik të prezantimeve.

Funksioni i ri e sjell ChatGPT si një asistent brenda PowerPointit, i cili mund të gjenerojë “slajde”, tekst, strukturën e prezantimit, mesazhe dhe elemente vizuale bazuar në komanda të thjeshta me tekst (prompt-e). Përdoruesit mund t’i kërkojnë AI-së të krijojë një prezantim nga zero ose të përmirësojë një ekzistues.

Sipas raportimeve, ky mjet mund të lidhet edhe me shërbime të tjera si Gmail, Outlook dhe SharePoint, duke i mundësuar sistemit të ndërtojë prezantime nga dokumente dhe komunikime ekzistuese. Kjo e bën procesin e punës më të shpejtë dhe më efikas, veçanërisht për përdoruesit e biznesit.

Aktualisht, funksioni është në fazë beta dhe i disponueshëm për një numër të kufizuar përdoruesish, por pritet të zgjerohet gradualisht në të ardhmen.

Ky zhvillim shihet si pjesë e garës së madhe në fushën e inteligjencës artificiale, ku kompani si Google dhe Anthropic po integrojnë gjithashtu mjete të ngjashme në platformat e tyre të punës. /Telegrafi/

