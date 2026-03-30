Ajola Xoxa kërkon ndryshim të masave të sigurisë për të dalë jashtë shtetit
Gjykata e Posaçme shqyrton sot kërkesën e Ajola Xoxës për ndryshim të masës së sigurisë “detyrim paraqitje”.
Bashkëshortja e kryebashkiakut Veliaj, Xoxa kërkon lehtësim të masës së sigurisë duke e argumentuar këtë kërkesë me gjendjen shëndetësore të saj, për shkak të shtatzënisë dhe mundësimin për të lëvizur jashtë shtetit.
Kujtojmë që në shkurt të vitit 2025 ndaj Xoxës janë caktuar masat e sigurisë “detyrim paraqitje” dhe “ndalimi i daljes jashtë vendit”.
