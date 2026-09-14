Ajvar tradicional ballkanik — salca e pjekur e specave të kuq
Salca legjendare e Ballkanit, e përgatitur nga speca të kuq të pjekur në zjarr, e butë, aromatike dhe pak pikante — shoqëruesi ideal për bukë të ngrohtë, djathë apo gjellëra dimërore.
PËRBËRËSIT:
- 5 kg speca të kuq të pjekshëm (kapia ose florina)
- 1 kg patëllxhanë (opsional, për shije më të butë)
- 120 ml vaj luledielli ose vaj ulliri
- 3–4 thelpinj hudhër
- 1–2 speca djegës (sipas dëshirës)
- 1 lugë çaji kripë (sipas shijes)
- 2 lugë gjelle uthull molle ose lëng limoni
PËRGATITJA:
- Laji specat dhe patëllxhanët. Pjeki në skarë, në furrë në temperaturë maksimale ose mbi flakë të drejtpërdrejtë, duke i kthyer herë pas here, derisa lëkura të nxihet dhe të flluskojë (rreth 20–25 minuta).
- Vendosi perimet e pjekura në një enë të mbuluar ose në qese për 15–20 minuta — avulli liron lëkurën. Pastroji nga lëkura dhe farat.
- Bluaji specat dhe patëllxhanët me mishore ose blender, bashkë me hudhrën dhe specat djegës, derisa të marrësh një pure relativisht të trashë.
- Hidhe masën në një tenxhere të gjerë me fund të trashë dhe zieje në zjarr të ulët për rreth 1.5–2 orë, duke e përzier shpesh me lugë druri që të mos ngjitet.
- Shto vajin gradualisht duke e përzier vazhdimisht, pastaj kripën dhe uthullën. Rregullo shijen sipas dëshirës.
- Sterilizo kavanozat dhe kapakët. Mbushi me ajvar të nxehtë, mbylli fort dhe ktheji përmbys për 5 minuta. Ruaji në vend të freskët dhe të errët; pas hapjes mbaji në frigorifer.
Koha e përgatitjes: 45 minuta | Koha e gatimit: rreth 2 orë | Porcione: 6–8 kavanoza
Foto: Ivana Sokolović, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
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