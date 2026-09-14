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Receta gatimi

Ajvar tradicional ballkanik — salca e pjekur e specave të kuq

Salca legjendare e Ballkanit, e përgatitur nga speca të kuq të pjekur në zjarr, e butë, aromatike dhe pak pikante — shoqëruesi ideal për bukë të ngrohtë, djathë apo gjellëra dimërore.

· 2 min lexim

PËRBËRËSIT:

  • 5 kg speca të kuq të pjekshëm (kapia ose florina)
  • 1 kg patëllxhanë (opsional, për shije më të butë)
  • 120 ml vaj luledielli ose vaj ulliri
  • 3–4 thelpinj hudhër
  • 1–2 speca djegës (sipas dëshirës)
  • 1 lugë çaji kripë (sipas shijes)
  • 2 lugë gjelle uthull molle ose lëng limoni

PËRGATITJA:

  1. Laji specat dhe patëllxhanët. Pjeki në skarë, në furrë në temperaturë maksimale ose mbi flakë të drejtpërdrejtë, duke i kthyer herë pas here, derisa lëkura të nxihet dhe të flluskojë (rreth 20–25 minuta).
  2. Vendosi perimet e pjekura në një enë të mbuluar ose në qese për 15–20 minuta — avulli liron lëkurën. Pastroji nga lëkura dhe farat.
  3. Bluaji specat dhe patëllxhanët me mishore ose blender, bashkë me hudhrën dhe specat djegës, derisa të marrësh një pure relativisht të trashë.
  4. Hidhe masën në një tenxhere të gjerë me fund të trashë dhe zieje në zjarr të ulët për rreth 1.5–2 orë, duke e përzier shpesh me lugë druri që të mos ngjitet.
  5. Shto vajin gradualisht duke e përzier vazhdimisht, pastaj kripën dhe uthullën. Rregullo shijen sipas dëshirës.
  6. Sterilizo kavanozat dhe kapakët. Mbushi me ajvar të nxehtë, mbylli fort dhe ktheji përmbys për 5 minuta. Ruaji në vend të freskët dhe të errët; pas hapjes mbaji në frigorifer.

Koha e përgatitjes: 45 minuta | Koha e gatimit: rreth 2 orë | Porcione: 6–8 kavanoza

Foto: Ivana Sokolović, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

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