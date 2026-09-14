Tortilla spanjolle me patate dhe qepë — omleta klasike e kuzhinës spanjolle
Omleta më e famshme e Spanjës — patate të skuqura ngadalë në vaj ulliri, qepë dhe vezë. E thjeshtë, ushqyese dhe e shijshme, e përshtatshme për mëngjes, drekë apo darkë.
Tortilla española, e njohur thjesht si tortilla, është një nga pjatat më ikonike të kuzhinës spanjolle. Bëhet me përbërës të thjeshtë — vezë, patate, qepë dhe vaj ulliri — por sekreti i saj është skuqja e ngadaltë e patateve që i jep teksturë të butë dhe shije të pasur. Serviret e ngrohtë ose në temperaturë ambienti, shpesh si pjesë e tapas-eve ose si pjatë kryesore e lehtë.
Përbërësit (për 4 persona):
- 6 vezë
- 600 g patate
- 1 qepë e madhe
- Vaj ulliri (rreth 250 ml për skuqjen)
- Kripë sipas shijes
Koha e përgatitjes: 15 minuta
Koha e gatimit: 30 minuta
Total: rreth 45 minuta
Porcione: 4
Hapat e përgatitjes:
- Qëro patatet dhe preji në feta të holla ose kube të vegjël. Qepën preje hollë.
- Nxeh vajin e ullirit në një tigan të madh e të thellë (me kapak që të mos ngjitet) në zjarr mesatar. Shto patatet dhe qepën, kripos pak, dhe skuqi ngadalë duke i përzier herë pas here për rreth 15-20 minuta, derisa të zbuten mirë por pa marrë shumë ngjyrë.
- Kullo patatet me qepën nga vaji i tepërt (ruaje vajin për përdorime të tjera) dhe lër t’i ftohen pak.
- Rrih vezët në një tas të madh me pak kripë. Shto patatet me qepën dhe përzie mirë. Lër të pushojë 5-10 minuta që vezët të thithin shijet.
- Nxeh 2-3 lugë vaj ulliri në të njëjtin tigan në zjarr mesatar-të lartë. Derdh përzierjen dhe lëmoje sipërfaqen. Gatua 4-5 minuta, derisa fundi të marrë ngjyrë të artë dhe anët të fillojnë të formohen.
- Vendos një pjatë të madhe mbi tigan dhe ktheje tortillën me një lëvizje të sigurt (pjesa e papjekur shkon në pjatë). Rrëshqite sërish në tigan me anën tjetër poshtë dhe gatuaj edhe 4-5 minuta, derisa të pjeket mirë. Për një tortilla “cuajada” (të pjekur mirë) gatuaj pak më gjatë; për versionin “jugosa” (më lëngshme) lëre 1-2 minuta më pak.
- Servire e ngrohtë ose në temperaturë ambienti, e prerë në trekëndësha.
Tema: omletë patate Tortilla spanjolle vezë
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