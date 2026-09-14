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14 Sht 2026
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Receta gatimi

Tortilla spanjolle me patate dhe qepë — omleta klasike e kuzhinës spanjolle

Omleta më e famshme e Spanjës — patate të skuqura ngadalë në vaj ulliri, qepë dhe vezë. E thjeshtë, ushqyese dhe e shijshme, e përshtatshme për mëngjes, drekë apo darkë.

· 2 min lexim

Tortilla española, e njohur thjesht si tortilla, është një nga pjatat më ikonike të kuzhinës spanjolle. Bëhet me përbërës të thjeshtë — vezë, patate, qepë dhe vaj ulliri — por sekreti i saj është skuqja e ngadaltë e patateve që i jep teksturë të butë dhe shije të pasur. Serviret e ngrohtë ose në temperaturë ambienti, shpesh si pjesë e tapas-eve ose si pjatë kryesore e lehtë.

Përbërësit (për 4 persona):

  • 6 vezë
  • 600 g patate
  • 1 qepë e madhe
  • Vaj ulliri (rreth 250 ml për skuqjen)
  • Kripë sipas shijes

Koha e përgatitjes: 15 minuta
Koha e gatimit: 30 minuta
Total: rreth 45 minuta
Porcione: 4

Hapat e përgatitjes:

  1. Qëro patatet dhe preji në feta të holla ose kube të vegjël. Qepën preje hollë.
  2. Nxeh vajin e ullirit në një tigan të madh e të thellë (me kapak që të mos ngjitet) në zjarr mesatar. Shto patatet dhe qepën, kripos pak, dhe skuqi ngadalë duke i përzier herë pas here për rreth 15-20 minuta, derisa të zbuten mirë por pa marrë shumë ngjyrë.
  3. Kullo patatet me qepën nga vaji i tepërt (ruaje vajin për përdorime të tjera) dhe lër t’i ftohen pak.
  4. Rrih vezët në një tas të madh me pak kripë. Shto patatet me qepën dhe përzie mirë. Lër të pushojë 5-10 minuta që vezët të thithin shijet.
  5. Nxeh 2-3 lugë vaj ulliri në të njëjtin tigan në zjarr mesatar-të lartë. Derdh përzierjen dhe lëmoje sipërfaqen. Gatua 4-5 minuta, derisa fundi të marrë ngjyrë të artë dhe anët të fillojnë të formohen.
  6. Vendos një pjatë të madhe mbi tigan dhe ktheje tortillën me një lëvizje të sigurt (pjesa e papjekur shkon në pjatë). Rrëshqite sërish në tigan me anën tjetër poshtë dhe gatuaj edhe 4-5 minuta, derisa të pjeket mirë. Për një tortilla “cuajada” (të pjekur mirë) gatuaj pak më gjatë; për versionin “jugosa” (më lëngshme) lëre 1-2 minuta më pak.
  7. Servire e ngrohtë ose në temperaturë ambienti, e prerë në trekëndësha.

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