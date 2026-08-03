☀️
Tiranë 33°C · Kthjellët 03 August 2026
S&P 500 7,554 ▲0.86%
DOW 53,127 ▲1.22%
NASDAQ 25,671 ▲1.17%
NAFTA 78.66 ▼7.1%
ARI 4,090 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143 EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143
₿ CRYPTO
BTC $63,305 ▲ +0.31% ETH $1,860 ▲ +0.23% XRP $1.0761 ▼ -0.46% SOL $73.2300 ▲ +0.38%
S&P 500 7,554 ▲0.86 % DOW 53,127 ▲1.22 % NASDAQ 25,671 ▲1.17 % NAFTA 78.66 ▼7.1 % ARI 4,090 ▼0.42 % S&P 500 7,554 ▲0.86 % DOW 53,127 ▲1.22 % NASDAQ 25,671 ▲1.17 % NAFTA 78.66 ▼7.1 % ARI 4,090 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143 EUR/USD 1.1514 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9411 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4202 EUR/TRY 54.7746 EUR/JPY 182.38 EUR/CAD 1.6143
03 Aug 2026
Breaking
Rriten rastet me fruth në Kosovë, 21 vetëm gjatë javës së fundit Conference League/ Dinamo luan nesër ndaj Audës në Riga Magjistratët kërkojnë rillogaritjen e pagave: Vendimi i Kushtetueses duhet të zbatohet automatikisht “Kjo nuk është tregti, por zhvatje!, Braçe: Fermerët shesin pa fitim, tregtarët pesëfishojnë çmimin e frutave dhe Europa League/ Egnatia në provën irlandeze, synon një hap drejt Play Off-it
Menu
Kosova

AKK kundërshton Projektligjin për Pronën Publike

· 3 min lexim

Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) ka kundërshtuar Projektligjin për Pronën Publike, duke kërkuar që komunat të vazhdojnë të njihen si pronare të pronës komunale.

Në një njoftim të publikuar në Facebook, AKK ka bërë të ditur se çështja është diskutuar në Këshillin e Kryetarëve, ku, sipas këtij asociacioni, kryetarët dhe përfaqësuesit e komunave të pranishëm kanë mbështetur unanimisht kërkesat e komunave.

Projektligji parasheh që komunat të mos jenë më pronare të pronës komunale, por vetëm shfrytëzuese apo administruese të saj, sipas AKK-së.

“Duart larg nga prona e komunave – kryetarët unanimisht kundër centralizimit!”, thuhet në reagimin e AKK-së.

Sipas Asociacionit, një qasje e tillë “cenon autonominë lokale, bie ndesh me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale dhe e godet drejtpërdrejt zhvillimin ekonomik të komunave”.

“Mesazhi është i prerë: prona komunale u takon komunave dhe nuk mund të tjetërsohet përmes një Projektligji centralizues!”, thuhet në reagim.

AKK ka bërë të ditur se kërkesat e miratuara nga kryetarët dhe përfaqësuesit e komunave do t’i dërgohen Ministrisë së Drejtësisë.

Ndër kërkesat kryesore të komunave janë që ato të njihen shprehimisht si pronare të pronës komunale dhe të hiqet përcaktimi se Republika e Kosovës është pronare e vetme e tërë pronës publike.

Po ashtu, AKK kërkon që kuvendet komunale ta ruajnë të drejtën e vendimmarrjes për bartjen, këmbimin dhe dhënien me qira të pronës komunale, ndërsa prona e blerë, ndërtuar ose krijuar me mjete komunale të regjistrohet në emër të komunës.

Asociacioni kërkon gjithashtu që regjistri unik qendror i pronës publike të ketë vetëm karakter koordinues dhe të mos e zëvendësojë regjistrin komunal.

Në kërkesat e tyre përfshihet edhe moskufizimi i kompetencave vetanake të komunave në fushën e zhvillimit ekonomik lokal, planifikimit dhe shfrytëzimit të tokës, si dhe kufizimi i mbikëqyrjes qendrore vetëm në kontrollin e ligjshmërisë.

AKK kërkon që të hyrat nga prona komunale t’u takojnë komunave dhe që të përdoren të gjitha mjetet ligjore për të parandaluar, siç e cilëson, centralizimin e kësaj kompetence.

Në fund, Asociacioni i Komunave të Kosovës ka kërkuar “rishikimin rrënjësor të Projektligjit dhe përfshirjen e plotë të kërkesave të komunave”. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu