Aksesorët jetësorë për nënat me stil
<pÇdo nënë vendos më parë nevojat e fëmijëve të saj: bart duke mbajtur atë çantën e madhe me veshje ekstra dhe lodra, injoron buzët e thara për të kujdesur për faqe të vogla të thata, dhe haron të hidratohet gjatë rrugës për në takimet e panumërta. Si pasojë, preferencat dhe nevojat e vetë nënës për stilin e saj shpesh bien në rend të dytë – deri në shkallën që zhduken plotësisht.
Por kjo nuk duhet të ndodhë. Me përgatitjen dhe pajisjet e duhura, ajo gjithmonë mund të gjejë një moment për të pyetur, ndërsa përgatitet për agjendën ditore, “Çfarë ka këtu për mua?”
Çfarë sjell prakticiteti dhe stil në një produkt
Sonny Georgevich, drejtuese artistike në një markë të njohur mode dhe nënë e dy fëmijëve (një 2-vjeçar dhe një 2-mujor), zgjidh këtë dilemë me produkte që janë funksionale dhe elegante. Në qendër të këtij koncepti është karroca Nuna DEMI™ next + bordi për udhëtarë. “Të kesh një karrocë të aksesueshme, të lehtë për manovrim dhe elegante është thelbësore për jetën time,” thotë ajo. “Fëmijët janë të rehatshëm dhe unë mund të lëviz nëpër rrugët e qytetit edhe gjatë thirrjeve telefonike.”
Karroca është dizajnuar për t’u përshtatur me rritjen e familjes dhe ka më shumë se 25 konfigurime të mundshme—ajo kalon lehtësisht nga sistemi i udhëtimit me ulësen infantile Nuna në karrocë të thjeshtë ose të dyfishtë. Vëllezërit më të mëdhenj, si Ryder, mund të qëndrojnë në bordin e udhëtarit, i cili paloset shpejt kur nuk përdoret, ose të ulen në sediljen e vëllezërit që mund të blihet veçmas.
Sipas Georgevich, karroca ka një kosh të gjerë ruajtjeje që nuk ndikon aspak në drejtimin apo manovrimin. Ajo paloset lehtë edhe në hapësira të ngushta, ideale për jetesën në apartament në qytet. Gjatë dimrit, ajo preferon mbulesën e butë për këmbët e foshnjës dhe dorezat me mbushje Merino për veten – të cilat mbahet të lidhura në karrocë falë magnetëve të integruar për t’i shmangur humbjet e mundshme.
Çanta për nevojat e përditshme
Çanta e kujdesit të foshnjës Nuna, me pesë xhepa elastikë dhe një çantë me zinxhir anësor, mban rendin mes gjërave thelbësore. “Xhepat e fshehura janë perfekte,” thotë Georgevich, duke përmendur edhe dizajnin modern dhe të hijshëm që nuk duket si një çantë e zakonshme kujdesi foshnjesh me modele të zhurmshme. Përveç veçorive të dobishme si pelena e fshehur me sipërfaqe që pastrohet lehtësisht dhe mbajtësi i shisheve, kjo çantë ka hapësirë për laptopë dhe tableta deri në 14 inç, duke lejuar përdorim edhe për nevojat e veta profesionale.
Aksesorët që pasurojnë stilen dhe jetën e përditshme
Për të ruajtur ndjesinë e stilit edhe me mungesë gjumi dhe sfidat e kujdesit për fëmijët, këto janë disa nga artikujt e preferuar të Georgevich:
- Kapëse metalike për flokë Prada ($725): Mjaft e nevojshme për transformim të shpejtë nga një nënë e lodhur në një profesioniste të rregullt. Stili natyral i flokëve pa përdorim të mjeteve të nxehta shëndetësore është përfitimi kryesor.
- Çantë lëkure COS me rrip të gjatë ($69 me zbritje): Ruajtëse e lehtë dhe praktike për kyçe dhe telefon.
- Loafers Madewell në lëkurë ($158): E përshtatshme për stilin klasik me xhinse e bluzë, e lehtë për tu veshur ose hequr gjatë mbajtjes së foshnjës.
- Balsam hidratues për buzë Dior Addict Lip Glow ($40): I vetmi kozmetik që përdoret rregullisht, së bashku me maskarën.
- Tumbler udhëtimi Kinto për ujë: i nevojshëm gjatë ushqyerjes me gji dhe mbajtjes së hidratimit, me dizajn të qëndrueshëm ndaj rrëzimit.
Ky përzgjedhje aksesorësh dhe produktesh i mundëson çdo nëne të përmbushë nevojat e saj personale pa shkëputur vëmendjen nga familja dhe angazhimet e përditshme.
