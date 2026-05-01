Aksident fatal në Shkodër: Kamioni përplasi këmbësorin 78-vjeçar, drejtuesi shoqërohet
Në Shkodër ka ndodhur pasdite një aksident i rëndë brenda lagjes “Liria”, ku një kamion ka përplasur një këmbësor. Si pasojë ka humbur jetën një person i moshuar, i identifikuar si 78-vjeçari Haki Bajrami.
Raporton shqiptarja se ngjarja ndodhi rreth orës 16:00. Në njoftimin e policisë përmenden inicialet e dy të përfshirëve: këmbësori H. B., 78 vjeç, dhe drejtuesi i mjetit A. P. Ky i fundit është shoqëruar në ambientet e Policisë për veprime të mëtejshme hetimore.
Grupi hetimor ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit, përfshirë dinamiken e përplasjes dhe çdo faktor tjetër që mund të ketë kontribuar në ngjarje.
Sipas shqiptarja, hetimet vazhdojnë ndërsa autoritetet ndërmarrin veprimet e nevojshme për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti tragjik.
