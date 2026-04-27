Aksident i rëndë në aksin Elbasan–Librazhd, humb jetën një turist kinez
Më 27 prill një aksident i rëndë, ku u përfshinë katër automjete, ndodhi në aksin Elbasan–Librazhd pranë fshatit Xibrakë. Ngjarja la një të vdekur dhe disa të lënduar, të cilët u transportuan për ndihmë mjekësore në spital.
Raporton TV Klan se rreth orës 14:50 një automjet me drejtues shtetasin kinez T. H., 33 vjeç, u përplas me një tjetër që drejtohej nga V. M., 26 vjeç. Si pasojë humbi jetën drejtuesi kinez, ndërsa drejtuesi tjetër dhe tre pasagjerë u dëmtuan dhe u dërguan në spital, njoftojnë uniformat blu.
Grupi hetimor ka nisur punën për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit; hetuesit po kryejnë veprime në vendngjarje dhe pritet të dalin rezultatet e ekspertizave. Sipas TV Klan, hetimet do të vazhdojnë deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes.
