Tiranë 19°C · Pjesërisht vranët 22 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 97.00 ▲0.67%
ARI 4,511 ▼0.7%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
₿ CRYPTO
BTC $76,034 ▼ -2.16% ETH $2,079 ▼ -2.73% XRP $1.3427 ▼ -2.44% SOL $85.2000 ▼ -2.54%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 97.00 ▲0.67 % ARI 4,511 ▼0.7 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 97.00 ▲0.67 % ARI 4,511 ▼0.7 %
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
22 May 2026
Breaking
Zgjedhjet në prag, drejtësia në “alarm”, monitoruesit paralajmërojnë ndërhyrje në procesin për kryeprokuror Miratohet Udhëzimi Administrativ i cili i hap rrugë gradimit të policëve Projekti “EU4green GEN” në bashkëpunim me Data Centrum, sjell vëmendjen tek mbrojtja e biodiversitetit Aksident i rëndë në Lezhë, humb jetën 36-vjeçari (EMRI) Dhunohet në paraburgimin e Vlorës Eduard Alikaj, ishte në pritje të ekstradimit
Menu
Kronika

Aksident i rëndë në Lezhë, humb jetën 36-vjeçari (EMRI)

· 1 min lexim

Një aksident me pasojë vdekjen e një personi ndodhi mbrëmjen e së premtes në Lezhë. Policia tha se aksidenti u shënua në aksin rrugor Lezhë–Kryqëzimi i Rrilës, ku një automjet me drejtues shtetasin Marko Pershqefa 23 vjeç, banues në Lezhë, është përplasur me një motomjet që drejtohej nga shtetasi Paulin Marku, 36 vjeç, banues në fshatin Barbulloj, Lezhë.

Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i motomjetit, shtetasi Paulin Marku, ka humbur jetën.

Pas ngjarjes, drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.

Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë