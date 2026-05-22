Projekti “EU4green GEN” në bashkëpunim me Data Centrum, sjell vëmendjen tek mbrojtja e biodiversitetit

· 2 min lexim

Në ditën ndërkombëtare për mbrojtjen e diversitetit, drejtoresha e projektit të Bashkimit Europian “EU4green GEN” Mirjam Neziri së bashku me drejtuesen ekzekutive të Data Centrum Dr. Sonila Çelën kanë ndarë për Euronews Albania detaje nga kjo iniciativë e Bashkimit Europian që synon të kthejë vëmendjen e njerëzve sidomos të gjeneratës së re drejt natyrës, mbrojtjes së saj si dhe të përafrojë vendin tonë me standardet e BE-së

Drejtuesja ekzekutive e Data Centrum Dr. Sonila Çela tha se studimi ka përfshirë 1 mijë persona të pyetur ballë për ballë të shpërndara në 12 qarqe. Ky është i pari studim, baza ku nisin të gjitha strategjitë që lidhen me mjedisin

Në studim ndotja e ujit është perceptuar si një nga çështjet më serioze

Drejtoresha e projektit të Bashkimit Europian “EU4green GEN” Mirjam Neziri, tha se qasja ndaj të rinjve është e rëndësishme ndaj I ftoi ata të bëhen pjesë e një konkursi që do të zhvillohet në disa qytetet të vendit

Studimi I kryer nga Data Centrum sjell një pasqyrë të plotë përkthyer në shifra në lidhje me ndarjen e mbetjeve por edhe me perceptimin e shqiptarëve për sa i përket çështjeve të biodiversitetit

Projekti i Bashkimit Europian “EU4green GEN” vjen si një mbështetje e rëndësishme sidomos në këtë periudhë, ku Shqipëria po mbyll të gjitha grupkapitujt për anëtarësimin e saj në familjen europiane. Një ndër grupkapitujt kryesorë mbetet pa diskutim mjedisi, mbrojtja e tij.

