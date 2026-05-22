Tiranë 19°C · Pjesërisht vranët 22 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 97.00 ▲0.67%
ARI 4,511 ▼0.7%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
₿ CRYPTO
BTC $76,036 ▼ -2.09% ETH $2,079 ▼ -2.65% XRP $1.3433 ▼ -2.37% SOL $85.2600 ▼ -2.47%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 97.00 ▲0.67 % ARI 4,511 ▼0.7 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 97.00 ▲0.67 % ARI 4,511 ▼0.7 %
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
22 May 2026
Breaking
Zgjedhjet në prag, drejtësia në “alarm”, monitoruesit paralajmërojnë ndërhyrje në procesin për kryeprokuror Miratohet Udhëzimi Administrativ i cili i hap rrugë gradimit të policëve Projekti “EU4green GEN” në bashkëpunim me Data Centrum, sjell vëmendjen tek mbrojtja e biodiversitetit Aksident i rëndë në Lezhë, humb jetën 36-vjeçari (EMRI) Dhunohet në paraburgimin e Vlorës Eduard Alikaj, ishte në pritje të ekstradimit
Menu
Kronika

Sherr në burgun e Vlorës, pesë persona godasin të paraburgosurin

· 1 min lexim
në burgun e Vlorës,

Një episod dhune është shënuar mbrëmjen e kësaj të premteje në paraburgimin e Vlorës, ku 5 persona kanë dhunuar një tjetër të arrestuar, biznesmenin Eduard Alikajn.

Sipas burimeve, ngjarja ka nisur fillimisht si një konflikt verbal dhe më pas ka degraduar në dhunë fizike. Vetë Eduard Alikaj ndodhet ende në paraburgimin e Vlorës, ndërsa pesë personat e përfshirë në konflikt pritet të transferohen.

Alikaj ndodhej në burgun e Vlorës, në pritje të ekstradimit drejt Italisë. Ai ishte arrestuar në 2023 në kuadër të një operacioni ndërkombëtar për vjedhje me dhunë të 10 mjeteve motorike në Itali veriore.

Gjatë kontrollit të ushtruar në ambientet që këta shtetas përdornin, në fshatin Babicë, asokohe u gjetën dhe u sekuestruan 1 mjet ekskavator i dyshuar i vjedhur, 1 mjet kamion, brenda të cilit është gjetur 1 mjet lundrues gomone me gjatësi rreth 13 metra si dhe 3 motorë që dyshohet se mund të përdorej për ngjarje kriminale.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë