Nancy VanHorn: Mbi 250 mijë amerikanë kanë vdekur nga fentanili që nga viti 2021
E Ngarkuara me Punë e SHBA-së, Nancy VanHorn tha se mbi një çerek milioni amerikanë kanë humbur jetën nga fentanili që nga viti 2021, duke e cilësuar atë si një nga drogat më vdekjeprurëse që po përballet aktualisht SHBA-ja.
Deklarata u bë gjatë Konferencës së Bashkëpunimit në Luftën kundër Trafikimit të Paligjshëm të Drogave me temë “Drogat Sintetike dhe Devijimi i Kanabisit në Evropën Juglindore”, thuhet në një postim të ambasadës amerikane.
Sipas VanHorn, vdekjet nga opioidet në Shtetet e Bashkuara shkaktohen kryesisht nga fentanili, ndërsa administrata e presidentit Donald Trump ka ndërmarrë masa të forta për të luftuar trafikimin e drogës dhe për të siguruar kufijtë amerikanë.
“Që nga viti 2021, mbi një çerek milioni amerikanë kanë vdekur nga kjo drogë vdekjeprurëse. Por administrata Trump e ka përballuar këtë sfidë drejtpërdrejt, duke ndërmarrë veprime vendimtare që kanë ulur vdekjet nga mbidoza me 35 përqind”, tha VanHorn.
Ajo shtoi se presidenti Trump “u shpalli luftë tregtarëve, kontrabandistëve dhe trafikantëve të këtyre drogave të rrezikshme” dhe ndërmori hapa agresivë për të parandaluar trafikimin e drogës drejt SHBA-së.
Konferenca u fokusua në bashkëpunimin rajonal për luftimin e trafikut të drogës sintetike dhe sfidave që lidhen me devijimin e kanabisit në vendet e Evropës Juglindore.
